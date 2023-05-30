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Tapu sahipleri dikkat! Süre sona eriyor, kaçırana ceza var! Yarın son gün...

30.05.2023 12:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ev, arsa, işyeri gibi milyonlarca gayrimenkul sahibinin ödemekle yükümlü olduğu emlak vergisinin bu yıla ait ilk taksit ödemeleri sona eriyor. Borcunu ödemeyenler için gecikme durumunda yüzde 2.5 oranında faiz uygulanacak. Emlak vergisi ödemelerinde son gün yarın. Bu tarihi sakın kaçırmayın...

Tapu sahipleri dikkat! Süre sona eriyor, kaçırana ceza var! Yarın son gün...

Milyonlarca tapu sahibini yakından ilgilendiren emlak vergisi ödemelerinde artık sona gelindi. Emlak vergisinin bu yıla ait ilk taksit ödemeleri 1 Mart itibarıyla başlamıştı. Ödemeler 31 Mayıs’a kadar devam edecek. Yani ilk taksidi ödemek ya da verginin tamamını peşin ödemek için son gün yarın...

Türkiye sınırları içerisinde bulunan binalar, arsalar ve araziler, 1319 sayılı Emlak Vergi Kanunu'na göre vergiye tabi tutuluyor. Bu taşınmaz malların sahipleri ise bazı muafiyet durumları dışında emlak vergisi ödemekle yükümlüler.

tapu

Emlak vergisini isteyenler peşin ödeyebileceği gibi isteyenler de taksile ödeyebiliyorlar. Yıl içerisinde 2 taksitle ödenen emlak vergisinin 2'nci taksiti kasım ayı boyunca ödenebilecek.

BORCUNU ÖDEMEYENLER CEZA ÖDEYECEK

Borcunu ödemeyenler için gecikme durumunda yüzde 2.5 oranında faiz cezası uygulanacak. Bu yıl, 2022 yılında mevcut gayrimenkulü bulunanlar ile 2022 yılında yeni bir gayrimenkul satın alanlar emlak vergisini ödeyecekler.

konut sektörü 2

EMLAK VERGİSİNDEN KİMLER MUAF?

Brüt 200 metrekareyi aşmayan tek konut,

Emekli maaşı dışında başka geliri olmayan vatandaşlar,

Şehit yakınları,

Gaziler,

Muafiyetten yararlanabilmek için mülkünüzün kayıtlı olduğu belediyeye gidip başvuru yapmanız gerekiyor. Muafiyetten yararlanmak için belediyeye dilekçe verilmesi de gerekiyor.

Muaf olduğunu bilmeden ödeme yapanlar ise 5 yıl geriye dönük iade alma hakkına sahip oluyorlar. Bunun için belediyeye ‘düzeltme dilekçesi’ vermeniz gerekiyor.

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