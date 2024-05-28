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Tapu ve Kadastro'da yeni dönem! 4 alanda reform için çalışmalar başladı: Gereksiz vergi istisnasına son veriliyor

Sinem Eryılmaz Sinem Eryılmaz Mynet Kıdemli Finans Editörü
28.05.2024 08:37
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Kamuda tasarruf tedbirleri kapsamında ikinci mali önlemler paketi geliyor. Yeni atılacak adımların 4 aşamalı ayağında en dikkat çeken kısım vergi muafiyet ve istisnaları oldu. Bu kapsamda ekonomi yönetimi, ekonomiye katkısı olmayan indirim, istisna ve muafiyetleri listeledi. Taslağın Meclis kapanmadan yasalaştırılması planlanıyor. Ayrıca gayrimenkullerin ve arsaların gerçek değeri üzerinden alım satımının sağlanması için de bir çalışma başlatıldı.

Tapu ve Kadastro'da yeni dönem! 4 alanda reform için çalışmalar başladı: Gereksiz vergi istisnasına son veriliyor

Kamuda tasarrufun ikinci adımı için çalışmalar başladı. Mali önlemler paketinde 4 alanda yapısal reformların hayata geçirilmesi planlanıyor. Bu kapsamda önümüzdeki günlerde ilgili bakanlıklar ve AK Parti’nin yeni bir torba yasa teklifi hazırlayacağı öğrenildi. Böylece kayıt dışı ekonomi ile mücadele, Kamu İhale Kanunu, KİT yönetimlerinin yapısının değiştirilmesi, vergi yasalarındaki istisnaların sınırlandırılması konularında yeni bir yapılanmaya gidilecek. Teklifin Meclis tatile girmeden yasalaştırılması bekleniyor.

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FARKLI KOLTUKTA TEK KİŞİNİN YÖNETİMİNE SON

KİT yönetimlerinde yapılacak değişiklikle yönetim kurulu başkanı ile genel müdürün aynı kişi olması uygulamasına son verilecek. Böylece hem harcamalara kısıtlama gelecek hem de hesap verilebilirlik artacak.

KAMU İHALE KANUNU

Kamu İhale Yasası'nda yapısal bazı düzenlemeler gündeme gelecek. Değişiklik ile kamu harcamalarında şeffaflık, denetim ve tasarrufun daha da artırılması hedefleniyor. Bu alandaki düzenlemelerin aynı bir teklif olarak verilmesi de gündeme alındı.

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GEREKSİZ VERGİ İSTİSNASINA SON

Ekonomi yönetimi vergi mevzuatındaki muafiyet ve indirimleri gözden geçirerek ekonomiye katkısı olmayan indirim, istisna ve muafiyetleri listeledi. Birçok başlıkta yürürlükte olan istisna ve muafiyetlerden kaldırılması gerekenleri belirledi. Muafiyetin bedelinin ise 2 trilyon lira seviyelerinde olduğu ifade ediliyor.

GAYRİMENKULDE VERGİYE YENİ DÖNEM

Bir başka çalışmada ise hükümet, gayrimenkullerin ve arsaların gerçek değeri üzerinden alım satımının sağlanması için bir çalışma başlattı. Bu çalışma kapsamında taşınmazlardan elde edilen gelirlerin gerçek değeri üzerinden vergilendirilmesi planlanıyor. Bunun için Tapu ve Kadastro Bilgi Sistemi'ne entegre bir gayrimenkul değer bilgi merkezi kurulacak ve taşınmazların değerlerine yönelik veriler ile mülkiyet bilgileri bu merkezde tutulacak. Tapudaki işlemler, bu merkezdeki bilgilere ve taşınmazla ilgili ekspertiz raporuna dayanarak gerçekleştirilecek.

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BÜTÇE AÇIĞININ YÜZDE 5 SEVİYESİNE DÜŞÜRÜLMESİ HEDEFLENİYOR

Kamu harcamalarında kesintiler ve gelir artırıcı uygulamalarla bütçe açığının yüzde 5'ler seviyesine indirilmesi planlanıyor. Maliye Bakanlığı'nın çalışmaları Meclis gündemine gelerek vergi mevzuatındaki güncellemeler yasalaştırılacak. Yeni vergi paketi, kayıt dışı ile mücadele ve ihale mevzuatında yapılacak değişiklikler eylülden itibaren uygulanacak. Orta Vadeli Plan eylül ayında güncellenecek.
(Sabah-Türkiye)


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