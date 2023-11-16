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Tapuda yeni dönem! Tarih verildi: Türkiye Tapu sistemi hayata geçiyor

16.11.2023 12:14 | Son Güncelleme:
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Tapuda yeni düzenlemenin sinyalleri geldi. Ev, arsa, yazlık almak isteyen herkesi ilgilendiren uygulama için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı düğmeye bastı. 'Türkiye Tapu' uygulamasının 2024 yıl sonuna kadar devreye sokulması planlanıyor. Yeni düzenleme kapsamında tapu işlem süreçlerinin kişi ve mekana bağlı kalmadan çözülmesi hedefleniyor.

Tapuda yeni dönem! Tarih verildi: Türkiye Tapu sistemi hayata geçiyor

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'nün tapu işlem süreçlerini kişi ve mekana bağlı olmadan çözmeyi amaçlayan "Türkiye Tapu" uygulamasının 2024 yılının sonunda devreye alınması planlanıyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına bağlı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, tapu işlemlerinin hızlandırılması amacıyla pek çok çalışma gerçekleştirdi.

E-DEVLET ÜZERİNDEN WEBTAPU İLE DİJİTALLEŞMEYE KATKI

Bu çerçevede vatandaşların fiziki ortama gerek duymadan her türlü tapu işlemlerini güvenli bir şekilde internet üzerinden gerçekleştirebileceği WebTapu uygulaması hayata geçirildi. e-Devlet üzerinden her türlü evrak işlemlerinin de gerçekleştirilebildiği sistemin kullanımı zamanla artarak günlük işlem sayısı 200 bine ulaştı. Uygulama ile Türkiye'nin ve Bakanlık uygulamalarının dijitalleşmesine yeni bir katkı sunulmuş olundu.

2024 YIL SONU İŞARET EDİLDİ

Öte yandan tapu işlem süreçlerini kişi ve mekana bağlı kalmadan çözmeyi amaçlayan "Türkiye Tapu" uygulamasının 2024 yılının sonunda devreye alınması planlanıyor.

ÇOK DAHA HIZLI BİR ŞEKİLDE YAPILACAK

Uygulamanın hayata geçmesiyle tapu işlem süreçleri de personelin çevrimiçi işlemleriyle çok daha hızlı bir şekilde yapılacak. Tapu satış işlemleri ayrıca 1 Temmuz'dan bu yana noterlikler vasıtasıyla da yapılabiliyor. (Kaynak: Sabah)

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