Tarih belli oldu, 600 bin kişiyi ilgilendiriyor! Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü 3. toplantısı...

Karayolları, demiryolları, elektrik üretim santralleri, bakanlıklar, üniversiteler ve hastanelerin de aralarında olduğu kamu kurum ve kuruluşlarındaki 600 bine yakın işçiyi kapsayan 2025 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü görüşmelerinde süreç devam ediyor.

İŞÇİ KESİMİNİN TALEBİ

İşçi kesimi, günlük en düşük ücretin 1800 liraya yükseltilmesi, bu artışın ardından ücretlere 2025'in ilk altı ayı için yüzde 50, diğer altı aylık dönemleri için ise yüzde 25 zam yapılması ve üzerine yüzde 10 refah payını içeren talebini aktarmıştı.

3. TOPLANTI 16 MAYIS'TA

İşçi ve işveren arasında Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü 3. Toplantısı'nın 16 Mayıs Cuma günü gerçekleştirileceği öğrenildi.

"KAMU TOPLU İŞ SÖZLEŞMELERİ ÇERÇEVE ANLAŞMA PROTOKOLÜ’NÜN UZLAŞMAYLA TAMAMLANACAĞINA İNANIYORUM"

Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Anlaşma Protokolü’ne ilişkin de konuşan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "İki taraf da yoğun bir şekilde çalışıyor. Yavaş yavaş sürecin sonuna doğru geliyoruz. İşveren kesimi teklifini yapacak, işçi kesimi de bunun üzerine müzakerelerde bulunacak. Ağustosta da biliyorsunuz kamu kesiminin toplu sözleşme dönemi geliyor. Kısa sürede inşallah bunu tamamlayacağız. Biz burada koordinatör kısmındayız. Hem işveren sendikalarıyla hem de işçilerle birlikte çalışarak süreci başarıyla tamamlayacağız. Şu anda müzakereler devam ettiği için ücret noktasına henüz gelinmedi. O aşamaya gelindiği zaman teklifler yapılacak. Sonrasında uzlaşmayla, başarıyla kamu dengesini ve disiplinini gözeterek, kamu işçilerimize gerekli desteği vererek bu süreci tamamlayacağımıza inanıyorum" diye konuşmuştu. (İHA/AA)

Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır