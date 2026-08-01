Temmuz ayında markette fiyatı en fazla artan ürün sivri biber olurken üreticide kuru soğan oldu.

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Temmuz ayında üretici market fiyatlarındaki farklılıklarla, girdi maliyetlerinde yaşanan değişimleri değerlendirdi. Temmuz ayında üretici ile market arasındaki fiyat farkı en fazla yüzde 461,2 ile havuçta görüldüğünü belirten Bayraktar, temmuz ayında markette fiyatı en fazla artan ürünün sivri biber olduğunu, üreticide ise kuru soğan olduğunu belirtti. Ayrıca Bayraktar, temmuz ayında markette 39 ürünün 19’unda fiyat artışı, 20’sinde fiyat düşüşü görüldüğünü sözlerine ekledi.

"Temmuz ayında markette fiyatı en fazla artan ürün sivri biber oldu"

Temmuz ayında markette fiyatı en fazla artan ürünün sivri biber olduğunu, en fazla düşen ürünün ise karpuz olduğunu söyleyen Bayraktar, "Havuçtaki fiyat farkını yüzde 444,4 ile elma, yüzde 236,6 ile yeşil mercimek, yüzde 231,6 ile kabak ve yüzde 219,5 ile maydanoz takip etti. Havuç 5,6 kat, elma 5,4 kat, yeşil mercimek 3,4 kat ve kabak 3,3 kat fazlaya satıldı. Üreticide 11 lira olan havuç markette 61 lira 73 kuruşa, 18 lira 75 kuruş olan elma 102 lira 7 kuruşa, 24 lira 21 kuruş olan yeşil mercimek 81 lira 50 kuruşa, 17 lira 64 kuruş olan kabak 58 lira 49 kuruşa ve 6 lira 82 kuruş olan maydanoz 21 lira 79 kuruşa satıldı. Temmuz ayında markette fiyatı en fazla artan ürün sivri biber olurken üreticide kuru soğan oldu. Fiyatı en fazla düşen ürün ise markette karpuz, üreticide havuç oldu. Temmuz ayında markette 39 ürünün 19’unda fiyat artışı, 20’sinde fiyat düşüşü görüldü. Temmuz ayında markette fiyatı en fazla artan ürün yüzde 86,2 ile sivri biber oldu. Sivri biberdeki fiyat artışını yüzde 53,3 ile kuru soğan, yüzde 23,4 ile mısırözü yağı, yüzde 22,8 ile kuru üzüm ve yüzde 15,5 ile patates takip etti. Markette fiyatı en fazla azalan ürün ise yüzde 49 ile karpuz oldu. Karpuzdaki fiyat düşüşünü yüzde 39,6 ile yeşil fasulye, yüzde 30,2 ile kiraz, yüzde 28,6 ile havuç ve yüzde 23,5 ile tavuk eti izledi" ifadelerini kullandı.

"Temmuz ayında üreticide 31 ürünün 8’inde fiyat artışı olurken 16 üründe fiyat düşüşü görüldü"

Temmuz ayında üreticide bazı kalemlerde fiyat artışının görüldüğünü vurgulayan Bayraktar, "Temmuz ayında üreticide 31 ürünün 8’inde fiyat artışı olurken 16 üründe fiyat düşüşü görüldü. 7 üründe ise fiyat değişimi olmadı. Üreticide en çok fiyat düşüşü yüzde 51,1 ile havuçta görüldü. Havuçtaki fiyat düşüşünü yüzde 49 ile karpuz, yüzde 43,7 ile kabak, yüzde 38,6 ile yeşil mercimek ve yüzde 29,6 ile salatalık izledi. Üreticide en çok fiyat artışı yüzde 52,9 ile kuru soğanda görüldü. Kuru soğandaki fiyat artışını yüzde 49,2 ile sivri biber, yüzde 31,8 ile çilek, yüzde 13,9 ile domates ve yüzde 13,7 ile patates izledi. Çukurova Bölgesi’nde yazlık kuru soğan çeşitlerinin hasadının geçen ay tamamlanması, İç Anadolu Bölgesi’nde ise erkenci çeşitlerin hasadının henüz yeni başlaması nedeniyle piyasada arz daralması yaşandı. Bu geçiş dönemi, üretici fiyatlarının yükselmesine neden oldu. Kıyı kesimlerindeki seralarda sivri biber ve domates üretiminin sona ermesiyle arz azaldı, buna bağlı olarak üretici fiyatları yükseldi. Çilekte de üretim sezonunun sonuna yaklaşılması nedeniyle arz daraldı ve üretici fiyatlarında artış görüldü. Kabak, salatalık ve patlıcanda ise yayla bölgelerindeki üretimin devreye girmesiyle arz arttı. Talebin bu artışı karşılayacak düzeyde olmaması, üretici fiyatlarının gerilemesine yol açtı. Yazlık patateste ilkbahar döneminde uzun süre etkili olan yağışlar ürünlerde bozulmalara neden olarak arzı azalttı. Arzdaki daralma, patates üretici fiyatlarının yükselmesini beraberinde getirdi. Piyasada diğer sebzelerin bol miktarda bulunmasıyla birlikte, mevsimsel olarak havuç ve yeşil mercimekte arzın artması ve talebin zayıflaması üretici fiyatlarında düşüşe neden oldu. Karpuzun hasat edildikten sonra uzun süre depolanamayan bir ürün olması ve talebin beklentilerin altında kalması da üretici fiyatlarının gerilemesinde etkili oldu" cümlelerine yer verdi.

"Temmuz ayında mazot fiyatı aylık olarak 19,4 oranında, yıllık yüzde 43,6 oranında arttı"

Temmuz ayında yakıt fiyatlarına da değinen Bayraktar, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ziraat Odalarımız aracılığıyla girdi piyasalarından aldığımız fiyat verilerine göre; temmuz ayında, haziran ayına göre 20.20.0 kompoze gübresi yüzde 0,1, amonyum nitrat gübresi ise yüzde 0,2 oranında artış gösterdi. Buna karşın ÜRE gübresinin fiyatında yüzde 10,9, amonyum sülfat gübresinde yüzde 8,6 ve DAP gübresinde yüzde 1,2 oranında düşüş görüldü. Geçen yılın temmuz ayına göre son bir yılda amonyum nitrat gübresi yüzde 71, amonyum sülfat gübresi yüzde 59,4, 20.20.0 kompoze gübresi yüzde 35,4, DAP gübresi yüzde 25 ve ÜRE gübresi yüzde 1,5 oranında arttı. Temmuz ayında haziran ayına göre besi yemi fiyatları yüzde 0,1, süt yemi fiyatları yüzde 0,4 azaldı. Son bir yılda ise besi yemi yüzde 29,6, süt yemi yüzde 27,8 oranında arttı. Elektrik fiyatları yıllık olarak yüzde 25,1, tarım ilacı fiyatları yüzde 27,8 oranında arttı. Temmuz ayında mazot fiyatı aylık olarak 19,4 oranında, yıllık yüzde 43,6 oranında arttı."



Kaynak: İHA | Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır