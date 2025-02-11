'Tarihi bir adım attık' Anlaşma imzalandı! Bakan duyurdu... 1 Mart'ta başlıyor

Türkmen gazı ile ilgili önemli bir adım atıldı. BOTAŞ ile Türkmengaz arasında Türkmen gazının Türkiye'ye gelmesini sağlayacak anlaşma imzalandı. Uzun yıllardır üzerinde çalışılan bu anlaşma kapsamında gaz akışının 1 Mart 2025 itibarıyla başlaması planlanıyor.

BOTAŞ ile Türkmengaz arasında Türkmen gazının Türkiye'ye tedariki konusunda anlaşmaya varıldı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, söz konusu anlaşmayla 1 Mart'tan itibaren teslimatın başlaması planlanıyor. Konuyla ilgili açıklamayı Bakan Bayraktar yaptı.

"TARİHİ BİR ADIM ATTIK"

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar sosyal medya hesabından konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye-Türkmenistan enerji iş birliğinde tarihi bir adım attık. BOTAŞ ile Türkmengaz arasında Türkmen gazının ülkemize gelmesini sağlayacak anlaşmayı imzaladık.

"SOMUT ÇIKTISINA BUGÜN ULAŞMIŞ OLDUK"

Geçen yıl mart ayında Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Türkmenistan Halk Maslahatı Başkanı Gurbanguly Berdimuhammedov huzurunda Antalya’da imzaladığımız doğal gaz alanında iş birliğimizin geliştirilmesine yönelik mutabakat zaptının somut çıktısına bugün ulaşmış olduk.

"ANLAŞMA KAPSAMINDA GAZ AKIŞININ 1 MART 2025 İTİBARIYLA BAŞLAMASI PLANLANMAKTADIR"

Anlaşma kapsamında gaz akışının 1 Mart 2025 itibarıyla başlaması planlanmaktadır. Uzun yıllardır üzerinde çalıştığımız bu anlaşma ile ülkemizin ve bölgemizin doğal gaz arz güvenliğini güçlendirirken iki ülke arasındaki stratejik iş birliğini daha ileriye taşıyacağız"

NE OLMUŞTU?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 1 Mart 2024'te Antalya Diplomasi Forumu’na katılmak üzere Türkiye'ye gelen Türkmenistan Halk Maslahatı Başkanı Gurbangulu Berdimuhammedov ile bir görüşme gerçekleştirmişti. Görüşmede, iki ülke arasında doğal gaz ve petrolde işbirliğini artıracak anlaşmalar imzalanmış, Türkmenistan'ın zengin doğal gaz kaynaklarının Türkiye'ye ve Türkiye üzerinden batıya ulaştırılması konusunda niyet beyanında bulunulmuştu.

Geçen yıl temmuzda ise Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkmenistan'a giderek temaslarda bulunmuş ve bu konuda devlet başkanları düzeyinde ciddi irade olduğunun altını çizerek, "İnşallah bunu gerçeğe dönüştüreceğiz ve açıkçası 1998'den beri devam eden bu görüşmeleri ve anlaşmaları bir anlamda fiiliyata geçirmiş olacağız." ifadesini kullanmıştı.

Bu gelişmelerin ardından Türkmenistan'dan Türkiye'ye gaz akışının başlamasına yönelik gerekli teknik ve hukuki altyapının oluşması için yoğun mesai harcandı. Bunun sonucunda BOTAŞ ile Türkmengaz arasında enerji alanındaki işbirliğinde yeni dönemi başlatacak önemli bir mutabakat sağlandı. Anlaşma kapsamında doğal gaz akışına 1 Mart'ta başlanması planlanıyor. (AA)