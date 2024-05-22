'Tarihi bir gündeyiz' diyerek duyurdu: Dijital Telif Yasası için çalışmalar başladı

Dijital Mecralar Komisyonu, yayıncıların haklarını korumak için Rekabet Kurumu ve Telif Hakları Genel Müdürlüğü’nün katılımı ile toplantı yapıldı.

Komisyon Başkanı Hüseyin Yayman, “Tarihi bir gündeyiz” diyerek başladığı konuşmasında, “Personel istihdam eden, içerik üreten, bu konuda kurumsal yapıya giden yerlerin eserlerinin, haberlerinin hiçbir telif ödenmeden alınması bu kurumların kan kaybetmesine neden olmaktadır. Bu yapılar zaman içinde güç kaybedecek. Bu hakların alınamaması, zaman içerisinde habere ulaşmak için ortaya konan emeğin yok olması anlamına geliyor.” dedi.

DİJİTAL TELİF YASASI ÇALIŞMALARINA HIZ VERİLDİ

Google ve arama motorları yıllardır yayıncıların haklarını sömürüyor. Yayıncılar, haklarını alabilmek için Avustralya, Kanada ve AB ülkelerinde olduğu gibi haberin telif kapsamına alınmasını talep ediyor. Dijital Mecralar Komisyonu, yayıncıların talebi ile Dijital Telif Yasası çalışmalarına hız verdi. Komisyonda bugün Rekabet Kurumu ve Telif Hakları Genel Müdürlüğü’nün katılımı ile kritik bir toplantı gerçekleşiyor.

"TARİHİ BİR GÜNDEYİZ"

Dijital Telif Yasası’nın çıkarılması ve yayıncıların haklarının korunması için büyük çaba harcayan Komisyon Başkanı Hüseyin Yayman dikkat çeken bir açılış konuşması yaptı.

Yayman’ın açıklamaları şöyle: Tarihi bir gündeyiz. Basın emekçileri için büyük bir adım atılıyor. Dijital telif için yasal bir altyapı hazırlamaya çalışıyoruz. FSEK’in yapılış tarihinin 1951, bugünün 2024 olduğunu düşünürsek nasıl bir durumla karşı karşıya olduğumuzu görürüz.





