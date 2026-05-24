Tarihi rekor beklentisi! Üretiminde yeni zirve öngörülüyor

Türkiye'de hububat üretiminde geçen yıla göre daha güçlü bir sezon beklenirken, olumsuz bir gelişme yaşanmaması halinde üretimde tarihi rekor öngörülüyor.

AA muhabirinin, Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel Müdürlüğü tarafından nisan ayına ilişkin hazırlanan, "Fenolojik Değerlendirme-Hububat ve Bakliyatta Yağış, Ekiliş ve Gelişim Analizi Raporu"ndan derlediği bilgiye göre, Türkiye'de yağışlar geçen ay, mevsim normaline ve geçen yılın nisan ayına göre artış gösterdi.

Rapora göre, Türkiye genelinde hububat gelişimi, büyük ölçüde olumlu bir seyir izliyor. Ekim-nisan döneminde gerçekleşen yağışların genel olarak yeterli ve yer yer mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi, bitkilerin çıkış, kardeşlenme, sapa kalkma ve generatif gelişim dönemlerini desteklerken birçok üretim merkezinde geçen yıla göre daha iyi bir gelişim görünümü ortaya çıktı.

Üst gübreleme uygulamaları büyük ölçüde tamamlandı. Yağışların etkisiyle uygulanan gübrelerin toprakta çözünerek, bitki tarafından etkin şekilde alındığı gözlemlendi.

Yabancı ot mücadelesi birçok bölgede tamamlandı. Bitki fenolojisi itibarıyla Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde çiçeklenme ile süt olum dönemleri sürüyor. Marmara ve Ege bölgelerinde ise başaklanma ve çiçeklenme dönemleri yaygınlaştı.

YOĞUN YAĞIŞ ALAN ALANLARDA VERİM KAYBI RİSKİ

Ülke genelinde yağış ve nem koşullarına bağlı olarak septorya yaprak lekesi, sarı pas, kök boğazı çürüklüğü ve külleme hastalıklarına yer yer rastlanıyor. Özellikle yoğun yağış alan bölgelerde, fungal hastalık riskinin arttığı, bazı alanlarda lokal düzeyde verim kayıpları riski gözlemleniyor.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde, kök çürüklüğü ve septorya daha belirgin görülürken, Marmara ve Ege bölgelerinde sarı pas ve kök boğazı hastalıkları ön plana çıkıyor.

Akdeniz Bölgesi'nde ise taban suyu yüksek alanlarda, su baskını kaynaklı stres ve hastalıklar dikkati çekiyor. İç Anadolu ve Doğu Anadolu bölgelerinde, yer yer taban suyu yükselmesi, don ve aşırı nem kaynaklı lokal etkiler gözleniyor.

Karadeniz Bölgesi'nde yüksek nem nedeniyle hastalık riski artış gösteriyor. Marmara ve Ege bölgelerinde, verim ve kalite açısından olumlu bir sezon bekleniyor. Akdeniz Bölgesi'nde kıraç alanlarda yüksek verim, taban arazilerde ise yer yer su baskını kaynaklı kayıplar öngörülüyor.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde, yağışların etkisiyle verim potansiyeli artmakla birlikte, hastalık baskısına bağlı lokal düşüşler bekleniyor. İç Anadolu Bölgesi'nde, dengeli yağış rejimi ve yeterli toprak nemi sayesinde geçen yıla göre daha yüksek verim beklentisi artış gösteriyor.

Doğu Anadolu Bölgesi'nde gerçekleşen aşırı yağış nedeniyle tarımsal işlemlerde gecikmeler yaşanırken, drenajı iyi alanlarda gelişim olumlu seyrediyor.

MAYIS VE HAZİRAN YAĞIŞLARI NİHAİ VERİM ÜZERİNDE BELİRLEYİCİ OLACAK

Hububat gelişimi, mevcut iklim koşulları çerçevesinde olumlu bir görünüm sergilerken, mayıs ve haziran aylarında gerçekleşecek sıcaklık ve yağış rejiminin dane dolumu, hastalık baskısı ve nihai verim üzerinde belirleyici olması öngörülüyor.

Hastalık ve zararlılarla etkin mücadelenin sürdürüldüğü, drenaj ve bakım uygulamalarının yeterli seviyede olduğu alanlarda yüksek verim beklentisi korunuyor. Su baskını ve yetersiz mücadele bulunan alanlarda lokal kayıplar oluşabileceği değerlendiriliyor.

Genel olarak Türkiye'de, üretim sezonunun geçen yıla kıyasla daha iyi gerçekleşmesi bekleniyor. Hasat dönemine kadar üretimi etkileyebilecek olumsuz bir durum yaşanmaması halinde, ülke genelinde hububat üretiminde tarihin en yüksek üretim miktarına ulaşılması öngörülüyor.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Begüm Özkaynak tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
