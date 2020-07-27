Tarihi rekordan sonra altın yükselişini sürdürür mü? Uzmanlara göre altın yükselecek mi?

Altın fiyatları bir süredir rekor yükselişte. Geçen hafta yaşanan yükseliş ile ons altın 1906 dolar ile tarihi zirveye yaklaşmıştı. Gram altın ise 419.9 TL ile yeni tarihi zirveyi belirlemişti. Şimdi vatandaşlar altın yükselişini sürdürür mü sorusuna yanıt arıyor. Kurban Bayramı Haftası’na altın fiyatları yeni tarihi zirve ile başladı. Ons altın 1944 doları test etti ve 2011 yılındaki tarihi seviyeyi geride bıraktı. Gram altın ise 428 TL’yi görerek Cumhuriyet tarihindeki en yüksek seviyeye geldi. Şimdi, altın yükselecek mi sorusunun cevabı aranıyor.

Altın fiyatları yükselecek mi?

Hem yatırım yapacak hem de düğün sezonu için altın alacak vatandaşlar altın düşecek mi sorusunun yanıtını merak ediyor. Son dönemlerde özellikle düğünlerde popüler hale gelen gram altın fiyatlarında ons altın, altın talebi ve dolar etkili oluyordu. Ancak son dönemde dolar kuru 6.83 TL ile 6.86 TL civarında sıkıştı. Volatilitesi de giderek azaldı. Dolayısıyla gram altın fiyatları üzerinde ons altından gelen rüzgar etkili oluyor.

Altın neden yükseldi?

Vatandaşlar altın alınır mı sorusuna yanıt ararken bir yandan da altının yükseliş sebebini merak ediyor. Altın uzman görüşleri doğrultusunda bunun bazı farklı nedenleri bulunuyor. Güvenli liman olarak görülen altın; küresel düzeyde değer kaybeden dolara karşılık ons tarafından destekleniyor. Merkez bankalarının likidite yaratmayı sürdürmesi ve bu durumun devam etme beklentisi altını etkiliyor. Başta ABD’de olmak üzere pek çok kişi için koronavirüs vakalarındaki artış güvenli liman olan altına talebi artırıyor.