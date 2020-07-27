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Tarihi rekordan sonra altın yükselişini sürdürür mü? Uzmanlara göre altın yükselecek mi?

EKONOMİ HABERLERİ  | 27.07.2020 13:26 | Son Güncelleme

Kurban Bayramı öncesinde altın fiyatları yükselişini devam ettiriyor. Ons altın 1944 doları test etti ve yeni zirvesini belirledi. Vatandaşlar altın yükselişini sürdürür mü sorusuna yanıt arıyor. Ons altın fiyatından gelen destekle gram altın da 428 TL’ye yükseldi. Yatırımcılar altın yükselecek mi ve altın alınır mı sorularına yanıt arıyor. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, altın fiyatları ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. İşte altın fiyatları uzman yorumları…

Tarihi rekordan sonra altın yükselişini sürdürür mü? Uzmanlara göre altın yükselecek mi?

Altın fiyatları bir süredir rekor yükselişte. Geçen hafta yaşanan yükseliş ile ons altın 1906 dolar ile tarihi zirveye yaklaşmıştı. Gram altın ise 419.9 TL ile yeni tarihi zirveyi belirlemişti. Şimdi vatandaşlar altın yükselişini sürdürür mü sorusuna yanıt arıyor. Kurban Bayramı Haftası’na altın fiyatları yeni tarihi zirve ile başladı. Ons altın 1944 doları test etti ve 2011 yılındaki tarihi seviyeyi geride bıraktı. Gram altın ise 428 TL’yi görerek Cumhuriyet tarihindeki en yüksek seviyeye geldi. Şimdi, altın yükselecek mi sorusunun cevabı aranıyor.

Altın fiyatları yükselecek mi?

Hem yatırım yapacak hem de düğün sezonu için altın alacak vatandaşlar altın düşecek mi sorusunun yanıtını merak ediyor. Son dönemlerde özellikle düğünlerde popüler hale gelen gram altın fiyatlarında ons altın, altın talebi ve dolar etkili oluyordu. Ancak son dönemde dolar kuru 6.83 TL ile 6.86 TL civarında sıkıştı. Volatilitesi de giderek azaldı. Dolayısıyla gram altın fiyatları üzerinde ons altından gelen rüzgar etkili oluyor.

Altın neden yükseldi?

Vatandaşlar altın alınır mı sorusuna yanıt ararken bir yandan da altının yükseliş sebebini merak ediyor. Altın uzman görüşleri doğrultusunda bunun bazı farklı nedenleri bulunuyor. Güvenli liman olarak görülen altın; küresel düzeyde değer kaybeden dolara karşılık ons tarafından destekleniyor. Merkez bankalarının likidite yaratmayı sürdürmesi ve bu durumun devam etme beklentisi altını etkiliyor. Başta ABD’de olmak üzere pek çok kişi için koronavirüs vakalarındaki artış güvenli liman olan altına talebi artırıyor.

Altın fiyatları konusunda ABD-Çin gerginliğinin piyasadaki riskleri arttırması nedeniyle yine güvenli liman olan altına talep artıyor. Aynı zamanda yatırımcılara düşük faiz enflasyonun altında negatif reel getiri sağladığı için risk sevmeyen yatırımcılar altına yönelebiliyor. Altın destekli borsa fonlarındaki altın varlıkları da yatırımcıların güvenli liman arayışlarıyla beraber yükseliyor.

Altın fiyatları artar mı?

Altın uzman yorumları da yatırım yapacaklar ve altın alacaklar tarafından araştırılıyor. Şeker Yatırım tarafından hazırlanan altın analizine göre altın 1944’ü görerek tarihi bir rekor kırdı ve ABD-Çin geriliminin devam etmesi altın talebini daha da artırıyor. Şeker Yatırım altın fiyatları uzman yorumu doğrultusunda 1944 seviyesi ilk direnç olarak izlenirken alımların devamı halinde 1965 2. direnç olarak belirlenebilir. Uzmanlara göre satışların başlaması durumunda da sırasıyla 1900 ve 1875 destekleri test edilmek istenebilir.

Altının tüm zamanların rekorunu kırmasının ardından Alan Yatırım Menkul Değerler altın analizine göre ise alternatif getirilerdeki düşük, globalde zayıflayan dolar ve ABD-Çin arasındaki gerilim ons fiyatına destek oluyor. Koronavirüs salgını nedeniyle ekonomik büyüme endişelerinin de güvenli varlık talebine destek olduğunun belirtildiği analize göre 1.944 dolar seviyesinin test eden altının ons fiyatı bir miktar gerileyerek 1.934 dolar seviyesinde işlem görüyor.

Altın fiyatları ne olacak?

Altın fiyatları düşecek mi sorusunun cevabını merakla bekleyen vatandaşlar ve yatırımcılar altın ne zaman alınmalı sorusuna da yanıt arıyor. Yükselen altın fiyatları uzman yorumları arasında Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş’in değerlendirmeleri de bulunuyor. Altın fiyatlarında yaşanan yükselişi destekleyici gelişmeleri yorumlayan Memiş; altın fiyatının çok daha fazla ve hızlı yükselmesinden sonra altın fiyatlarının nereye gideceği sorusunu bir kez daha gündeme getirdi.

Memiş, altın fiyatları düzeltme hareketi olmadan, altın fiyatları kar satışları olmadan veya ülkeler altın satmadan nasıl ekonomilerini sürdürecek sorusunu sorarak bunun mantıklı gelmediğini belirtti. Altın ne zaman almak gerekir sorusuyla ilişkili olarak kredi çekerek de altın alanların olduğunu belirten Memiş; piyasanın yatırımcıların kazanacağı bir piyasa olması halinde kar satışlarının da gelmesi gerektiğini dile getirdi.

Uzmanların görüşlerine ek olarak altın fiyatları düşer mi konusunda yatırımcılar sürecin nasıl ilerleyeceğini merak ediyor.

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