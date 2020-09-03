Tarihi simit fırında çıraklıktan patronluğa

Muğla'nın tarihi simit fırını yaklaşık 100 yıl önce Ayhan ailesi tarafından kuruldu. Baba- oğul, yıllarca Muğla ve bölgesine 'Muğla simidi' üreterek bölge halkının hizmetine sundu. Ayhan ailesinin 90'lı yılların başında bu işi bırakarak, devretmesi sonucunda işletmede çalışan Nevzat Pökün ve kardeşleri, 100 yıllık fırını alarak üretime devam etme kararı aldı. Simit fırınına 14 yaşında çırak olarak başlayan Pökün, bugün patron olarak ustalığına devam ediyor.

'EGE BÖLGESİ'NİN EN İYİ SİMİDİ OLMA YOLUNDAYIZ'

Simit ustası Nevzat Pökün, "İşe bu dükkanda simit satarak başladım. Çıraklık, ustalık derken buranın işletmecisi oldum. İşe başlama sebebim en başta ailem. Aileden gelen bir kültür, işimi severek yapıyorum ve simitlerimizi de Muğla'nın en iyi simidi olması amacıyla imal ediyoruz. Dükkanımız tarihi bir iş yeri. 100 yılı geçkin bir tarihi var. Simitlerimiz halkımız tarafından çok seviliyor. Ege Bölgesi'nin en iyi simidi olma yolunda devam ediyoruz. İlerleyen yıllarda Türkiye'nin en iyi simidi olma yolunda çaba sarf edeceğiz" diye konuştu.