Tarihi yalı rekor fiyata satışa çıktı! İşte istenen ücret

İstanbul'da Yeniköy'ün en dikkat çeken yalılardan biri olan 200 yıllık Burhanettin Sezerar yalısı yeniden satışa çıktı. Yalı için 1 milyar 850 milyon liralık rekor bir satış ücreti isteniyor.

Cansu Akalp

Boğaz'ın gözdelerinden biri olan iki asırlık tarihi yalı rekor bir fiyatla yeniden satışa çıkarıldı.

İstanbul Boğazı'nın en prestijli yapılarından biri olan Burhanettin Sezerar yalısı 1 milyar 825 milyon liraya satışa çıkarıldı. Ayrıca yalının ikinci dereceden tarihi eser olma özelliği de bulunuyor.

İKİNCİ KEZ SATIŞA ÇIKIYOR

Adını Dolmabahçe Sarayı ve İstanbul’daki pek çok camiye elektrik getirmesiyle tanınan İstanbul Teknik Üniversitesi Elektrik Mühendisliği profesörlerinden Burhanettin Sezerar’dan alan yalı, yaz döneminde 1 milyar 700 milyon lira bedelle satışa çıkmıştı.

Ancak daha sonra karardan vazgeçilmişti. Halihazırda restoran olarak kullanılan iki katlı yalıda 12 oda, 2 salon ve 7 banyo var.

Kaynak:NTV

