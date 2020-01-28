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Tarihi yarımada otelleri "Old City Otelciler Platformu" altında birleşti

EKONOMİ HABERLERİ  | 28.01.2020 12:51 | Son Güncelleme

Old City Otelciler Platformu Başkanı Tarkan Akyüz: - "Platformda ilk etapta Laleli, Sultanahmet ve Eminönü bölgesinden toplamda 70 bin yatak kapasitesine sahip 400 otel yer alacak" - "Gelecek dönemde 1000 oteli aynı platformda buluşturmayı hedefliyoruz"

İSTANBUL (AA) - İstanbul'un tarihi yarımadasında yer alan oteller, tek çatı altında birleşerek Old City Otelciler Platformu'nu kurdu.

Platformdan yapılan açıklamaya göre, İstanbul turizminin en önemli bölgesi olan ve Anıtlar Kurulu'na kayıtlı eserlerin yüzde 90'ına ev sahipliği yapan tarihi yarımadadaki oteller güç birliği yapma kararı aldı. Bu amaçla Sirkeci'den başlayıp Topkapı surlarına kadar olan alanı kapsayan tarihi yarımadadaki oteller, "Old City Otelciler Platformu" adı altında birleşti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Old City Otelciler Platformu Başkanı Tarkan Akyüz, tarihi yarımada bölgesinde yaklaşık 1500 otel ve konaklama tesisi bulunduğunu belirterek, platformda ilk etapta Laleli, Sultanahmet ve Eminönü bölgesinden toplamda 70 bin yatak kapasitesine sahip 400 otelin yer alacağını kaydetti.

Gelecek dönemde bu güç birliğine büyük bir ilgi olacağını düşündüklerini aktaran Akyüz, 1000 oteli aynı platformda buluşturmayı hedeflediklerini bildirdi.

Akyüz, bölgenin tarihini ve kültürünü yurt dışında daha iyi tanıtmak için özel çalışmalar yapacaklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Özellikle sosyal medyadaki güçlü isimleri ve kanaat önderlerini kullanmayı düşünüyoruz. Fenomenleri bölgeye davet edip tarihi yarımadadaki turizm potansiyelini daha güçlü bir şekilde ortaya çıkaracağız. Bölgenin tarihi ve turistik yapıların merkezinde olduğunu vurgulayacağız. Ayrıca, bu yıl özelinde Balkan ülkelerinden ve Avrupa'dan daha fazla turist getirebilmek için tek tek ülke bazlı çalışmalar organize edeceğiz. Bu çalışmalar neticesinde Avrupalı turist sayısında artış sağlayabileceğimizi düşünüyoruz."

- "İstanbul'daki oda fiyatları Avrupa'nın çok gerisinde"

İstanbul'daki oda fiyatlarıyla ilgili bilgi de veren Tarkan Akyüz, 2019'da şehir genelindeki ortalama oda fiyatının 90 avro olduğunu, bu rakamın tarihi yarımadada 70 avro düzeyinde bulunduğunu bildirdi.

Bir önceki yıla göre İstanbul'daki otellerde hem doluluk oranı hem de fiyatlar artsa da halen 2010'lu yılların başından ve Avrupa ortalamalarından çok geride kalındığını belirten Akyüz, şu değerlendirmelerde bulundu:

"2011'de İstanbul'da ortalama oda fiyatları 152 avroya çıkmıştı. 2013'te ise bu rakam 120 avroydu. Ancak ondan sonra çok sert bir düşüş yaşadık. Mevcut durumda Avrupa ortalamasının çok gerisindeyiz. Şu anda 27 Avrupa ülkesinin ortalaması 113 avro seviyesinde. Paris, Roma ve Londra gibi şehirlere baktığımız zaman fiyatlar 140-150 avrolara çıkıyor. Hatta bu şehirlerin merkezinde ortalama fiyatlar 250 avroya ulaşıyor. İstanbul'a yakışan seviyeler de diğer Avrupa başkentlerinin seviyesi."

- "Nihai amacımız İstanbul'da oda fiyatlarını yükseltmek"

İstanbul Ticaret Odası Meclis Üyesi Aydın Karacabay da Old City Otelciler Platformu sayesinde tarihi yarımadadaki otellerin parçalı yapıdan kurtulacağını ve büyük bir temsil gücüne kavuşacağını belirtti.

Booking.com ve Expedia gibi rezervasyon sitelerinin otellerden ciddi komisyon aldıklarını, bu güç birliği sayesinde en önemli hedeflerinden birinin bu komisyonları indirmek olacağını aktaran Karacabay, "Birlik olup bu gibi aracı sitelere ödediğimiz komisyonları düşürmeyi amaçlıyoruz. Başarabilirsek İstanbul turizmi için de önemli bir ek gelir yaratmış olacağız. Bunun yanında hem İstanbul hem Türk turizmi için yurt dışında lobi çalışmaları yürüteceğiz. Bölgemizi anlatırken aynı zamanda İstanbul'u ve ülkemizi de anlatacağız." değerlendirmelerini yaptı.

Karacabay, platform sayesinde bölgedeki oteller için önemli avantajlar sağlamayı hedeflediklerini belirterek, oluşturacakları güç birliği sayesinde yerel yönetimler nezdinde temsil güçlerinin artacağını, böylece karşılaştıkları problemlere daha kolay çözüm bulabileceklerini vurguladı.

Birlik sayesinde ayrıca, toplu satın almalarla maliyetleri düşüreceklerini aktaran Karacabay, düzenli eğitimlerle de daha kalifiye bir iş gücüne ulaşacaklarını bildirdi.

Karacabay, yapacakları çalışmaların nihai amacının, İstanbul'un değerini artırmak ve oda fiyatlarını yeniden eski seviyelerine yükseltmek olduğunu da vurguladı.

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Anahtar Kelimeler:
Old City Otelciler Platformu, tarihi yarımada,

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