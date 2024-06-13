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Tarihi zirve sonrası AK Parti ve CHP'den ortak çalışma! 'Vergide adalet' teklifi sunuldu, Bakan Şimşek'le görüşülecek!

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
13.06.2024 07:59
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 18 yıl sonra CHP Genel Merkezi'nde gerçekleşen zirvesinde masadaki konular gündem olmaya devam ediyor. Özel, emekli maaşı ve asgari ücretin yanında zirvede bir de 'vergide adalet' konuşulduğunu dile getirdi. AK Parti ve CHP'den ortak çalışma geliyor.

Tarihi zirve sonrası AK Parti ve CHP'den ortak çalışma! 'Vergide adalet' teklifi sunuldu, Bakan Şimşek'le görüşülecek!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in görüşmesinin ardından vergi adalette ortak çalışma kararı çıktı. Özel, Erdoğan'a teklif sunduklarını, partilerinden 3 kurmayın da Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'le görüşeceklerini söyledi. Özel’in görüşmede çok kazanandan çok, az kazanandan az vergi alınmasının esas olduğunu dile getirdiği belirtiliyor.

UZLAŞI ÇIKTI

Sözcü'de yer alan habere göre, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in bir araya geldiği görüşmeden emekli maaşı ve asgari ücretin yükseltilmesi için makro bir çözüm bulunması konusunda uzlaşı çıktı. Bu kapsamda vergide adaletin sağlanması ve vergi gelirinin artırılması için ortak çalışma yapılmasına karar verildi. Görüşme sonrası çıkan uzlaşıyla birlikte hükümetin aylardır üzerinde çalıştığı torba kanuna eklemeler yapılabileceği ifade ediliyor.

Çok kazananın çok vergi ödeyeceği bir sistemin hedeflendiği ve gelire göre doğalgaz tarifesi uygulamasının gündemde olduğu torba kanunun 30 maddesinin, Meclis tatile girmeden önce görüşülmesi bekleniyor.

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ŞİMŞEK'LE CHP'NİN EKONOMİ KADROLARI BİR ARAYA GELECEK

Özel’in çok kazanandan çok, az kazanandan az vergi alınmasının esas olduğunu, bunun yanında mevcut bütçenin gelir ve giderleri üzerinde de mali çalışma yapılması ve adaletsizliği giderecek tedbirler alınması gerektiğini söylediği ifade edildi. Bu çerçevede, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile CHP’nin ekonomi kadrolarının, adaletli bir vergi sisteminin oluşturulması talebi konusunda bir araya gelebileceği bildirildi.

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"KAYNAK MI ARIYORSUNUZ, KAYNAĞI BİRLİKTE BULALIM’ DEDİM"

Özel de görüşme sonrası Amasya'da yaptığı açıklamada, “aliyetin altındaki 17 TL’lik çay fiyatının 25 TL’ye çıkarılması gerektiğini, 9,25 TL’lik buğday fiyatının 15 TL’ye çıkarılması gerektiğini Sayın Erdoğan’a ifade ettim. ‘Kaynak mı arıyorsunuz, kaynağı birlikte bulalım’ dedim. CHP olsa böyle yapmaz. 100 TL’lik verginin 65 TL’sini, dolaylı vergiden elektrikten, sudan, mazottan, benzinden, çaydan, şekerden, sigaradan toplamaz. Dolaylı vergi, fabrikatörle fabrikanın bekçisine aynı vergiyi verdirmektir.” dedi.

"BİZ ADALETLİ BİR VERGİ SİSTEMİ İÇİN SAYIN ERDOĞAN’A TEKLİFİMİZİ SUNDUK"

Özel, "Adaletli vergi tam tersi olmalıdır. Yüzde 90’ı kazananlar vermelidir. Yüzde 10 çalışanların maaşından gelir vergisi kesilmelidir. Çok kazanandan çok, az kazanandan az, hiç kazanmayandan hiç vergi alınmamalıdır. Biz adaletli bir vergi sistemi için Sayın Erdoğan’a dün teklifimizi sunduk. Partimizin üç değerli ekonomi kurmayı önümüzdeki günlerde Mehmet Şimşek’le bir araya gelecek vergide adalet önerimizi somutlaştıracak” açıklamasını yaptı.

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Anahtar Kelimeler:
Mehmet Şimşek Özgür Özel vergi erdoğan
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