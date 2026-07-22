Tarihte Bir Gecede Değeri İnanılmaz Derecede Düşen Para Birimleri

Bakalım o şanssız para birimleri hangileri?👇

Macar pengosü

İkinci Dünya Savaşı sonrasında Macaristan'da yaşananlar ekonomik bir krizden çok daha fazlasıydı. Ülkedeki fiyatlar her 15 saatte bir ikiye katlanıyor ve dükkan sahipleri etiket değiştirmeye yetişemiyordu. Hükümet çareyi sürekli yeni sıfırlar eklemekte buldu ve sonunda dünya tarihinin en yüksek banknotu olan 100 kentilyon pengő basıldı. İnsanlar sokakları süpürürken değersizleşen kağıt paraları çöp gibi kenara itiyordu. En sonunda bu para birimi tamamen tedavülden kaldırıldı ve yerine forint getirilerek bu kabusa son verildi.

Zimbabve doları

2008 yılında Zimbabve'de bir somun ekmek almak istiyorsanız yanınızda birkaç çuval dolusu para taşımanız gerekiyordu. Hükümet kontrolsüzce para bastıkça paranın değeri saniyeler içinde eriyor ve halk takas usulüne geri dönüyordu. Restoranlarda yemeğinizi yemeye başladığınız an ile hesabı istediğiniz an arasında bile fiyat farkı oluşuyordu. Merkez Bankası çaresizlikten 100 trilyon dolarlık banknotlar bastı ama bu da sistemin çöküşünü engelleyemedi. Sonunda ülke kendi para birimini tamamen terk edip ABD doları kullanmaya başlamak zorunda kaldı.

Arjantin pesosu

2002 yılında Arjantin, uzun yıllardır uyguladığı dolar sabit kur sistemini terk etti. Bu kararın hemen ardından peso ciddi ölçüde değer kaybetti. İnsanlar bankalardan para çekmekte zorlanırken ülkede büyük protestolar yaşandı. İthal ürünlerin fiyatları hızla arttı ve enflasyon kontrolden çıktı. Ekonomi tarihinin en ağır para krizlerinden biri olarak kabul edilen bu süreç, ülkenin yıllarca etkisinden çıkamadığı bir döneme dönüştü.

İzlanda kronu

2008 küresel finans krizi sırasında İzlanda'nın dev bankaları peş peşe iflas etti. Bunun sonucunda İzlanda kronu çok kısa sürede büyük değer kaybetti. Ülke uluslararası piyasalarda güven kaybı yaşarken ithalat maliyetleri de hızla yükseldi. Hükümet olağanüstü ekonomik önlemler almak zorunda kaldı.

Yugoslavya dinarı

1990'ların başında Yugoslavya parçalanırken ülkenin ekonomisi de kelimenin tam anlamıyla darmadağın oldu. Günlük enflasyon oranı yüzde 60'ın üzerine çıktı ve bu durum ülkeyi tam bir belirsizliğe sürükledi. Maaşını alan işçiler parayı harcamak için kelimenin tam anlamıyla koşarak marketlere gidiyordu çünkü birkaç saat sonra o parayla hiçbir şey alınamıyordu. Devlet sürekli paradan sıfır attı fakat yeni basılan paralar da basıldığı gün değerini kaybediyordu. Sonunda Alman markı ülkede gayriresmi olarak resmi paranın yerini aldı ve dinar tarihe karıştı.

Venezuela bolivarı

Yakın tarihin en büyük ekonomik dramlarından biri Venezuela'da yaşandı ve bolivar neredeyse tamamen işlevsiz hale geldi. Ülkedeki hiperenflasyon nedeniyle bir kalıp sabun veya bir kilo domates almak için bile devasa para kulelerine ihtiyaç duyuluyordu. İnsanlar nakit taşımaktan bıktığı için en küçük alışverişlerde bile banka kartı veya dijital transferler zorunlu hale geldi. Hükümet paradan defalarca sıfır atmasına rağmen bu durum paranın erimesini durdurmaya yetmedi.

Ukrayna grivnası

2014 yılında yaşanan siyasi kriz ve Kırım'ın ilhakı, Ukrayna ekonomisini derinden sarstı. Grivna kısa süre içinde ciddi oranda değer kaybetti. Yatırımcıların ülkeden çıkması ve ekonomik belirsizlik bu düşüşü daha da hızlandırdı. Enflasyon yükselirken vatandaşların günlük yaşam maliyetleri de arttı.

Peru intisi

1980'lerin ortasında Peru hükümeti eski para birimi sol yerine büyük umutlarla inti adında yeni bir para birimi çıkardı. Ancak kötü ekonomi yönetimi yüzünden inti o kadar hızlı değer kaybetti ki ömrü sadece birkaç yıl sürebildi. Enflasyon oranı yüzde binlerle ifade edilmeye başlandığında madeni paralar tamamen hurda metale dönüştü. Halk yanlarında poşetlerle para taşımaktan yorulduğu için eski sisteme dönmek istedi.

Şili pesosu

1973 yılında Şili'de gerçekleşen askeri darbe sadece siyasi yapıyı değil ülkenin ekonomisini de kökten sarstı. Darbenin hemen ardından yaşanan belirsizlik ortamında peso bir gecede inanılmaz bir değer kaybına uğradı. Enflasyon oranları yüzde yüzleri aşarak temel gıda maddelerine ulaşmayı imkansız hale getirdi. Karaborsa fiyatları resmi fiyatların onlarca katına çıktı ve halk en basit ihtiyaçları için bile büyük paralar ödemek zorunda kaldı. Ülke ekonomisinin bu şok dalgasından kurtulması ve paranın istikrar kazanması çok uzun yıllar aldı.

Tayland bahtı

1997 yılında Tayland hükümeti bahtı dolara sabit tutmayı başaramayınca para birimi serbest bırakıldı. Bunun ardından baht kısa sürede sert şekilde değer kaybetti. Kriz yalnızca Tayland'la sınırlı kalmadı ve Güneydoğu Asya'daki birçok ülkeye yayıldı. Bankalar zor durumda kaldı, şirketler iflas etti ve milyonlarca kişi ekonomik sıkıntılar yaşadı. Tek bir para birimindeki çöküşün bölgesel bir krize dönüşebileceğinin en çarpıcı örneklerinden biri.