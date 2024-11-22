Tarım Bakanlığı'nın listesinin gözdesi oldular! Pul biber, börek, zeytinyağı... İçlerinde yok yok!

Kahvaltılarda afiyetle yenilen kıymalı börek; Tarım ve Orman Bakanlığı'nın taklit ve tağşiş listesinin gözdesi oldu. Sık sık tüketilen börek, Bakanlığın listesinde yer edinince vatandaşın uzak duracağı bir hale geldi.

Sucuktan dil, peynir ve ayranda netamisin, manda yoğurdundan manda sütü çıkmaması, zeytinyağından tohum çıkması derken liste uzadıkça uzadı. Düzenli olarak paylaşılan listede börek sık sık yer edinmeye başladı.

BÖREKTEN ÇIKAN ŞAŞIRTTI

İşyerinin tabelasında Meşhur Sarıyer Börekçisi ismini kullanan Ataşehir merkezli ve iki tane şubesi bulunan Menaz Unlu Mamullerinden alınan numunelere göre çiğ börek harcından kıyma yerine kanatlı hayvan eti ve tavuk taşlığı çıktığı raporlarla belirlendi.



PUL BİBERDE YABANCI MADDE

Bakanlığın açıkladığı raporda bir baharat markasının kırmızı pul biberinde yabancı madde, iki zeytinyağı firmasının zeytinyağına karıştırılmış tohum yağı, bir zeytin üreticisinin de ürünlerine daha düşük kaliteli zeytinler karıştırdığı görüldü.