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Tarım Bakanlığından son dakika Kinder kararı! Toplatılıyor...

21.04.2022 16:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika: Geçtiğimiz günlerde İngiltere'de 60'ın üzerinde çocukta görülen Salmonella virüsüne karşı Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü harekete geçti. Bakanlık, Avrupa Birliği'nin bildirdiği Kinder markalı ürünlerin toplatılmasına karar verdi.

Tarım Bakanlığından son dakika Kinder kararı! Toplatılıyor...

Son dakika: Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü, salmonella bakterisine rastlanması nedeniyle Avrupa'da bazı ülkelerde Kinder marka ürünlerin toplatılmasının ardından, Türkiye'de harekete geçildi. 'Salmonella bakterisi' nedeniyle bazı ülkelerde Kinder marka ürünlerin toplatılmasının ardından Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü, dün aldığı bir kararla Kinder marka ürünlerin ithalatında salmonella analizi yapılması zorunluluğu getirmişti. Türkiye'de ikinci bir talimata kadar bu ürünlerin ithalatında yüzde 100 salmonella analizi yapılacağı duyurulmuştu. Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan bugün yapılan açıklamada, Kinder marka ürünlerle ilgili toplatılma kararı aldıklarını duyurdu.

SON DAKİKA: TARIM VE ORMAN BAKANLIĞINDAN KİNDER AÇIKLAMASI

Türkiye'de bugüne kadar yapılan denetimler sonucu alınan numunelerin analizlerinde Salmonella tespiti yapılamadığı bildirildi.

Açıklamada, Avrupa Birliği'nin konuyla ilgili güncel tespitleri diğer ülkelerle paylaştığı ifade edildi.

Bu doğrultuda AB'nin bildirdiği Kinder markalı bir ürün için toplatma kararı alındı.

Alınan karar doğrultusunda, Kinder Schoko Bons isimli ürünün son tüketim tarihleri 08 Temmuz ile 15 Temmuz olan iki partisi piyasadan toplatılacak.

10 ÜLKEDE VAKALARA RASTLANDI

Belçika Gıda ve Tüketici Ürün Güvenliği Kurumu (FAVV), Kinder çikolata ürünlerinde salmonella bakterisi bulunan Ferrero şirketine ait fabrikayı önceki hafta geçici olarak kapatmıştı.

Hollanda ve Belçika, Arlon kentindeki Ferrero çikolata fabrikasında üretilen tüm ürünlerin toplatılmasına karar verdi.

Ferrero firmasının, ilk olarak 15 Aralık'taki rutin kontroller sırasında, hammadde içeren bir tank filtresinde salmonella bakterisine rastlandığını açıklaması üzerine, Belçika makamları soruşturmayı derinleştirmişti.

15 Nisan itibarıyla İngiltere'de çoğu çocuk olmak üzere 70 salmonella vakasına rastlandı.

Forbes dergisinde yayınlanan 16 Nisan tarihli haberde, Kinder ürünlerinden 10 ülkede çoğu çocuk en az 150 kişinin etkilendiği bildirildi.

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SALMONELLA ENFEKSİYONU BELİRTİLERİ

Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü'nün internet sitesinde verilen bilgiye göre, salmonella bakterisinin vücuda alınmasından yaklaşık 12-72 saat sonra şu belirtiler görülebiliyor:

İshal
Ateş
Bulantı
Kusma
Karında kramplar
Hastalık genellikle 4-7 gün sürüyor ve çoğu kişi tedavi olmadan iyileşiyor. Hastalık bazı kişilerde ise ishal hastanın hastaneye yatmasını gerektirecek kadar şiddetli olabiliyor. Yaşlılar, bebekler ve bağışıklık sistemi yetersiz olan kişilerde hastalık daha ciddi seyredebiliyor.

Uzmanlar, belirtilerin şiddetli seyretmesi halinde doktora gidilmesini, ayrıca salmonella bulaşıcı olduğundan, semptomları olan herkesin ellerini iyice yıkamalarını ve başkalarının yiyeceklerine dokunmamalarını tavsiye ediyor.

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