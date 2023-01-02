'Tarım cebimde' uygulaması hayata geçiriliyor! Bakan Kirişci duyurdu, Türkiye'de bir ilk

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi Tarım Cebimde uygulaması tanıtımını yaptı. Tarım Cebimde uygulaması sayesinde çiftçiler, alacağı desteği ve nereye ne ekeceği gibi soruların cevabına cep telefonu üzerinden erişebilecek.
Bakan Kirişci tanıtım töreninde yaptığı konuşmasında şu açıklamalarda bulundu:
İlk yıl olmasına rağmen çok büyük bir başarı elde edilmiştir. 2023 yılı toplam ÇKS başvuru sayısının 2022 yılı toplam ÇKS başvuru sayısına oranı bugün itibarıyla yüzde 99,69 olmuştur.
Böylece toplam başvuru 2 milyon 169 bin 902'ye ulaşmış. Kayıtlı olması gereken çiftçi sayısının 2 milyon 176 bin 551 olduğu dikkate alındığında an itibarıyla 6 bin 649 çiftçimiz henüz kayıt yaptırmamıştır.
Bilindiği gibi dijital hizmetler artık dünyamızın vazgeçilmez, göz ardı edilemez bir gerçeğidir. Ak Parti hükümetlerimiz döneminde dünyaya örnek teşkil edebilecek bir e-Devlet kapısı uygulamamız var olup bununla dijital hizmetler konusunda adeta bir çığır açılmış. Yeni bir dönem başlamıştır.
Her alanda olduğu gibi tarımda da dijitalleşme bir tercihten öte rasyonalitesi olan bir zorunluluk haline gelmiştir. Dijitalleşme konusundaki çalışmalarımız, tıpkı diğer çalışmalarımızda olduğu gibi planladığımız şekilde gerek içerik gerekse de takvimsel olarak aksaklık yaşanmaksızın hamd olsun devam etmektedir.