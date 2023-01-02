'Tarım cebimde' uygulaması hayata geçiriliyor! Bakan Kirişci duyurdu, Türkiye'de bir ilk

Bilindiği gibi dijital hizmetler artık dünyamızın vazgeçilmez, göz ardı edilemez bir gerçeğidir. Ak Parti hükümetlerimiz döneminde dünyaya örnek teşkil edebilecek bir e-Devlet kapısı uygulamamız var olup bununla dijital hizmetler konusunda adeta bir çığır açılmış. Yeni bir dönem başlamıştır.

Her alanda olduğu gibi tarımda da dijitalleşme bir tercihten öte rasyonalitesi olan bir zorunluluk haline gelmiştir. Dijitalleşme konusundaki çalışmalarımız, tıpkı diğer çalışmalarımızda olduğu gibi planladığımız şekilde gerek içerik gerekse de takvimsel olarak aksaklık yaşanmaksızın hamd olsun devam etmektedir.