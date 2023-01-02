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'Tarım cebimde' uygulaması hayata geçiriliyor! Bakan Kirişci duyurdu, Türkiye'de bir ilk

02.01.2023 10:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Tarım Cebimde Uygulaması Tanıtım Toplantısı'nda konuşştu. Türkiye'de ilk olacak uygulama ile çiftçiler, alacağı desteği ve nereye ne ekeceği gibi soruların cevabına cep telefonu üzerinden erişebilecek.

'Tarım cebimde' uygulaması hayata geçiriliyor! Bakan Kirişci duyurdu, Türkiye'de bir ilk

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi Tarım Cebimde uygulaması tanıtımını yaptı. Tarım Cebimde uygulaması sayesinde çiftçiler, alacağı desteği ve nereye ne ekeceği gibi soruların cevabına cep telefonu üzerinden erişebilecek.

Bakan Kirişci tanıtım töreninde yaptığı konuşmasında şu açıklamalarda bulundu:

  • İlk yıl olmasına rağmen çok büyük bir başarı elde edilmiştir. 2023 yılı toplam ÇKS başvuru sayısının 2022 yılı toplam ÇKS başvuru sayısına oranı bugün itibarıyla yüzde 99,69 olmuştur.

  • Malumlarınız olduğu üzere haftasonuna denk geldiği için son işlem günü bugün de devam etmektedir. Bu başvuruların 517 bin 640'ı e-Devlet üzerinden 1 milyon 662'si ise fiziksel başvuru şeklinde gerçekleşmiştir.

  • Böylece toplam başvuru 2 milyon 169 bin 902'ye ulaşmış. Kayıtlı olması gereken çiftçi sayısının 2 milyon 176 bin 551 olduğu dikkate alındığında an itibarıyla 6 bin 649 çiftçimiz henüz kayıt yaptırmamıştır.

  • Getirmiş olduğumuz her iki yeniliğinde başarısız olması için, bunun altını çizerek söylüyorum. Tempo tutanların hamd olsun bütün umutları boşa çıkmıştır.

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  • Bilindiği gibi dijital hizmetler artık dünyamızın vazgeçilmez, göz ardı edilemez bir gerçeğidir. Ak Parti hükümetlerimiz döneminde dünyaya örnek teşkil edebilecek bir e-Devlet kapısı uygulamamız var olup bununla dijital hizmetler konusunda adeta bir çığır açılmış. Yeni bir dönem başlamıştır.

  • Her alanda olduğu gibi tarımda da dijitalleşme bir tercihten öte rasyonalitesi olan bir zorunluluk haline gelmiştir. Dijitalleşme konusundaki çalışmalarımız, tıpkı diğer çalışmalarımızda olduğu gibi planladığımız şekilde gerek içerik gerekse de takvimsel olarak aksaklık yaşanmaksızın hamd olsun devam etmektedir.

  • Bu çerçevede dijitalleşme adına bugün sizlere tanıtımını yapacağımız 'Tarım Cebimde' mobil uygulamamız hakkında bilgi vermek istiyorum. Yılın bu ilk iş günü öyle zannediyorum ki bir bakan olarak siz eli öpülesi çiftçilerimiz ve mesai arkadaşlarımızla, bunu kamuoyuna duyurmak için aramızda bulunan değerli basın medya mensubu kardeşlerimizle birlikte yaşayabileceğim en güzel gün ve en mutlu an olacaktır.
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