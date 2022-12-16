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Tarım Kredi Kooperatif Market fiyatları İNDİRDİ! Sleepy Extra çocuk bezi 89,90 TL, Solo 32'li tuvalet kağıdı 129,90 TL! Duyan koşuyor

16.12.2022 15:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tarım Kredi Kooperatif Market'te öyle bir indirim başladı ki duyan koşuyor. Son zamanlarda temel gıda ürünleri, temizlik ürünleri ve bebek bakım ürünlerine gelen zamlar vatandaşların belini bükmeye başladı. Cep yakan fiyatlara karşın Tarım Kredi Kooperatif Market fiyatları İNDİRDİ! Sleepy Extra çocuk bezi 89,90 TL'den, Solo 32'li tuvalet kağıdı 129,90 TL'den satılıyor. Bu fiyatları duyan koşuyor...

Tarım Kredi Kooperatif Market fiyatları İNDİRDİ! Sleepy Extra çocuk bezi 89,90 TL, Solo 32'li tuvalet kağıdı 129,90 TL! Duyan koşuyor

Tarım Kredi Kooperatif Market'te DEV İNDİRİM kampanyası başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kar amaçlı kurulmadığını söyleyerek indirim talimatı verdiği Tarım Kredi Kooperatif Marketler'de yok böyle indirim dedirten fiyatlar 31 Aralık 2022 tarihine kadar geçerli olacak. Tarım Kredi Market'te bugünden itibaren Sleepy Extra çocuk bezi 89,90 TL'den, Solo 32'li tuvalet kağıdı 129,90 TL'den satışa sunuluyor...

TARIM KREDİ KOOPERATİF MARKET FİYATLARI İNDİRDİ!

Son günlerde yapılan zamlara karşı fiyatları indiren Tarım Kredi Kooperatif Market'te indirimli fiyatlarla satışlar bugünden itibaren başladı.

Sleepy Extra çocuk bezi 89,90 TL, Solo 32'li tuvalet kağıdı 129,90 TL, TK makarna çeşitleri 500 gram 9,90 TL, TK buğday unu 2 kg 24,90 TL, Kemal Öz Çorum Mantısı 1 kg 19,90 TL, TK dana kuzu satır köfte 400 gram 47,50 TL ve Özlem kangal sucuk kg fiyatı 199,00 TL'den satışa sunuluyor.

TARIM KREDİ KOOPERATİF MARKET AKTÜEL ÜRÜNLER LİSTESİ!

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