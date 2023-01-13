FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Tarım Kredi Kooperatif Market İNDİRİMLİ FİYATLARI duyurdu! 1 kg çay 72,90 TL, 64'lü bebek bezi 149,90 TL, 33'lü bulaşık tableti 49,90 TL!

Tarım Kredi Kooperatif Market İNDİRİMLİ FİYATLARI duyurdu! 1 kg çay 72,90 TL, 64'lü bebek bezi 149,90 TL, 33'lü bulaşık tableti 49,90 TL!

13.01.2023 12:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tarım Kredi Kooperatif Market'te indirimli ürünler listesi yayınlandı. Her hafta yenilenen fiyatlarda uygun fiyat avantajı sunuluyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kar amaçlı kurulmadığını söyleyerek indirim talimatı verdiği Tarım Kredi Kooperatif Market'te indirimli ürünler oldukça dikkat çekici. 1 kg çay 72,90 TL, 64'lü bebek bezi 149,90 TL, 33'lü bulaşık tableti 49,90 TL. İşte tüm indirimli ürünler ve fiyatları...

Tarım Kredi Kooperatif Market İNDİRİMLİ FİYATLARI duyurdu! 1 kg çay 72,90 TL, 64'lü bebek bezi 149,90 TL, 33'lü bulaşık tableti 49,90 TL!

Tarım Kredi Kooperatif Market'te uygun fiyat avantajı ile satışlar devam ediyor. Yeni yılda temel ihtiyaç ürünleri gruba yapılan zamların ardından vatandaşlar indirim arayışına girdi. Tarım Kredi Kooperatif Market İNDİRİMLİ FİYATLARI duyurdu. Ancak bu fiyatlar 13-31 Ocak tarihleri arasında geçerli olacak. İşte tüm ayrıntılar...

Tarım Kredi Kooperatif Market indirimli ürünler;

Tarım Kredi Kooperatif Market'te Çaykur 500 gram siyah çay 39,90 TL'den, TK ilk hasat siyah çay 1 kg 72,90 TL'den, Baby Turco ultra çocuk bezi 64'lü 149,90 TL'den, Familia 32'li tuvalet kağıdı 139,90 TL'den ve Elit bulaşık makinesi tableti 33'lü 49,90 TL'den satışa sunulacak.

İşte aktüel ürünler listesinin tamamı;

1 tk

2 tk

3 tk

4 tk

6 tk

7 tk

8 tk

9 tk

10 tk

11 tk

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Memur ve emekliye zam Meclis'ten geçti: 15 Ocak'a yetişecek mi?Memur ve emekliye zam Meclis'ten geçti: 15 Ocak'a yetişecek mi?
Memurun zamlı maaşı 15 Ocak'a yetişmedi: 2 parça halinde...Memurun zamlı maaşı 15 Ocak'a yetişmedi: 2 parça halinde...
EYT sonrası akla gelmeyecek formül! Kıdem farkı ödememek için...EYT sonrası akla gelmeyecek formül! Kıdem farkı ödememek için...
Anahtar Kelimeler:
tarım kredi kooperatifi fiyat listesi

En Çok Okunan Haberler

Bayram ikramiyeleri için yüzde yüz zam ve 2 bin 500 TL iddiası

Bayram ikramiyeleri için yüzde yüz zam ve 2 bin 500 TL iddiası

Resmi Gazete'de yayımlandı! Memur ve emeklilere yüzde 30 zam: İşte meslek meslek yeni memur maaşları...

Resmi Gazete'de yayımlandı! Memur ve emeklilere yüzde 30 zam: İşte meslek meslek yeni memur maaşları...

Rüzgar tersine döndü! İstanbul'da kiralık ev fiyatları geriledi

Rüzgar tersine döndü! İstanbul'da kiralık ev fiyatları geriledi

Milyonlarca kişinin gözü EYT'de! İlan sayıları arttı, ne var ne yoksa satışa çıkardılar

Milyonlarca kişinin gözü EYT'de! İlan sayıları arttı, ne var ne yoksa satışa çıkardılar

Cüneyt Arkın'ın vasiyeti açıklandı! Ailede miras kavgası

Cüneyt Arkın'ın vasiyeti açıklandı! Ailede miras kavgası

Sağlıkta yeni dönem! Pilot uygulama 4 ilde başladı

Sağlıkta yeni dönem! Pilot uygulama 4 ilde başladı

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Sizi âdeta filmin içindeymiş gibi hissettirecek fiyatıyla dudak uçuklatan televizyonlar

Sizi âdeta filmin içindeymiş gibi hissettirecek fiyatıyla dudak uçuklatan televizyonlar

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

Çok sevilen Philips airfryerda 1000 TL'nin üzerinde indirim!

Çok sevilen Philips airfryerda 1000 TL'nin üzerinde indirim!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.