Tarım Kredi Kooperatif Market İNDİRİMLİ FİYATLARI duyurdu! 1 kg çay 72,90 TL, 64'lü bebek bezi 149,90 TL, 33'lü bulaşık tableti 49,90 TL!

Tarım Kredi Kooperatif Market'te uygun fiyat avantajı ile satışlar devam ediyor. Yeni yılda temel ihtiyaç ürünleri gruba yapılan zamların ardından vatandaşlar indirim arayışına girdi. Tarım Kredi Kooperatif Market İNDİRİMLİ FİYATLARI duyurdu. Ancak bu fiyatlar 13-31 Ocak tarihleri arasında geçerli olacak. İşte tüm ayrıntılar...

Tarım Kredi Kooperatif Market indirimli ürünler;



Tarım Kredi Kooperatif Market'te Çaykur 500 gram siyah çay 39,90 TL'den, TK ilk hasat siyah çay 1 kg 72,90 TL'den, Baby Turco ultra çocuk bezi 64'lü 149,90 TL'den, Familia 32'li tuvalet kağıdı 139,90 TL'den ve Elit bulaşık makinesi tableti 33'lü 49,90 TL'den satışa sunulacak.

İşte aktüel ürünler listesinin tamamı;





