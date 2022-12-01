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Tarım Kredi Kooperatif Market indirimli ürünler kataloğu 1-15 Aralık 2022! Tarım Kredi Kooperatif Market'te hangi ürünler indirimde?

01.12.2022 11:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tarım Kredi Kooperatif Market indirimli ürünler kataloğu yayımlandı. Fiyatlar 1 Aralık Perşembe gününden 15 Aralık'a kadar geçerli olacak. Tarım Kredi Kooperatif Market indirimli ürünler kataloğunda peynirden tereyağına, sütten tahin-pekmeze, kahveden çaya kadar birçok ürün yer aldı. Peki, 1-15 Aralık 2022'de Tarım Kredi Kooperatif Market'te hangi ürünler indirimde?

Tarım Kredi Kooperatif Market indirimli ürünler kataloğu 1-15 Aralık 2022! Tarım Kredi Kooperatif Market'te hangi ürünler indirimde?

Tarım Kredi Kooperatif Market indirimli ürünler kataloğu vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Katalogda tereyağı, peynir, yoğurt gibi süt ve süt ürünlerinin yanı sıra, çay, gofret ve kek gibi ürünler öne çıkıyor. Peki Tarım Kredi Kooperatif Market'te hangi ürünler indirimde? 1-15 Aralık 2022 Tarım Kredi Kooperatif Market indirimli ürünler kataloğu...

TARIM KREDİ KOOPERATİF MARKETLERİ'NDE UYGUN FIRSATLAR!

Türkiye'nin en büyük marketleri arasına girmeyi başaran Tarım Kredi Marketleri, 1 Aralık - 15 Aralık arasında geçerli olacak indirimli ürünleri paylaştı.

Bu kapsamda tam yağlı tost peyniri 77.90 TL, 700 gram tereyağı 89,90 TL, 1750 gram kaymaklı yoğurt 38.50 TL'ye, 500 gram sütlü fındık kreması ise 39.90 TL'ye raflarda yerini aldı.

Tahin-pekmez ikili paketi 64.90 TL'den satışa sunulurken, Türk kahvesi tutukunları için 250 gram kahve 38.90 TL'den raflarda yer aldı.

TARIM KREDİ KOOPERATİF MARKETLERİ AKTÜEL ÜRÜNLER LİSTESİ! (1 - 15 ARALIK 2022)

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