Tarım Kredi Kooperatif Market'te 5 litre ayçiçek yağı 135 TL, 30'lu yumurta 58,90 TL! Duyan koşuyor! Yok böyle indirim...

Tarım Kredi Kooperatif Market'te indirimli fiyatlarla satışlar devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kar amaçlı kurulmadığını söyleyerek indirim talimatı verdiği Tarım Kredi Kooperatif Market'te indirimli ürünler oldukça dikkat çekici. Bu fiyatlara yetişen alacak.-
Tarım Kredi Kooperatif Marketler de 5-8 Ocak tarihleri arasında temel ihtiyaç ürünlerinde indirimli fiyatlarla satışlar yapılacak. Bu fiyatlara yetişen alacak...
Tarım Kredi Kooperatif Market'te 5 litre ayçiçek yağı 135 TL, 30'lu yumurta 58,90 TL, 1 kg kırmızı mercimek 21,00 TL, 5 kg toz şeker 106,45 TL ve 460 gram tam yağlı süzme peynir ise 29,90 TL'den satılacak. İşte indirimli ürünler listesinin tamamı: