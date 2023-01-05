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  4. Tarım Kredi Kooperatif Market'te 5 litre ayçiçek yağı 135 TL, 30'lu yumurta 58,90 TL! Duyan koşuyor! Yok böyle indirim...

Tarım Kredi Kooperatif Market'te 5 litre ayçiçek yağı 135 TL, 30'lu yumurta 58,90 TL! Duyan koşuyor! Yok böyle indirim...

05.01.2023 15:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tarım Kredi Kooperatif Market'te yok böyle indirim dedirten fiyatlarla satışlar başladı. Yeni yılda yeni zamların gelmesi ile birlikte temel gıda ürünlerinde indirim bekleyenlerin yüzü gülecek. Tarım Kredi Kooperatif Market'te 5 litre ayçiçek yağı 135 TL'den, 5 kg toz şeker 106,45 TL'den ve 30'lu yumurta 58,90 TL'den satışa sunulacak.

Tarım Kredi Kooperatif Market'te 5 litre ayçiçek yağı 135 TL, 30'lu yumurta 58,90 TL! Duyan koşuyor! Yok böyle indirim...

Tarım Kredi Kooperatif Market'te indirimli fiyatlarla satışlar devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kar amaçlı kurulmadığını söyleyerek indirim talimatı verdiği Tarım Kredi Kooperatif Market'te indirimli ürünler oldukça dikkat çekici. Bu fiyatlara yetişen alacak.-

Tarım Kredi Kooperatif Marketler de 5-8 Ocak tarihleri arasında temel ihtiyaç ürünlerinde indirimli fiyatlarla satışlar yapılacak. Bu fiyatlara yetişen alacak...

Tarım Kredi Kooperatif Market'te 5 litre ayçiçek yağı 135 TL, 30'lu yumurta 58,90 TL, 1 kg kırmızı mercimek 21,00 TL, 5 kg toz şeker 106,45 TL ve 460 gram tam yağlı süzme peynir ise 29,90 TL'den satılacak. İşte indirimli ürünler listesinin tamamı:

CAZİP FIRSATLAR BAŞLADI!

tk 1

tk 3

tk 2

tk 9

tl 8

tk 6

tk 4

tk 5

tk 10

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Anahtar Kelimeler:
tarım kredi market

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