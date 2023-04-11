Tarım Kredi Kooperatif Market'te bayram indirimi başladı! 33'lü bulaşık makinesi tableti 47,90 TL, 1 litre zeytinyağı 109,00 TL

Tarım Kredi Kooperatif Market'te uygun fiyat avantajı ile satışlar devam ediyor. Kar amaçlı kurulmayan ve indirim talimatı verilen markette Ramazan Bayramı'na özel indirimli satışlar başladı. Bu kapsamda 33'lü bulaşık makinesi tableti 47,90 TL'den, 1 litre zeytinyağı 109,00 TL'den, 8 kg çamaşır makinesi deterjanı 109,90 TL'den ve 40 rulo tuvalet kağıdı 154,90 TL'den raflardaki yerini aldı. Tarım Kredi Kooperatif Market aktüel ürünler listesinin tamamına haberimizin detaylarından ulaşabilirsiniz...

TARIM KREDİ KOOPERATİF MARKET'TE BAYRAM İNDİRİMİ BAŞLADI!

Ramazan Bayramı öncesinde indirimli fiyatlarla alışveriş yapmak isteyen vatandaşlar, bayrama özel paylaşılan indirimli ürünleri merak ediyorlar.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kar amaçlı kurulmadığını söyleyerek indirim talimatı verdiği Tarım Kredi Kooperatif Marketleri, 7-23 Nisan tarihlerine özel yeni indirimli ürünler listesini sosyal medya hesabından yayınladı. İşte aktüel ürünler listesinin tamamı...





