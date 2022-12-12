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  4. Tarım Kredi Kooperatif Market'te İNDİRİM FIRSATI! 16'lı tuvalet kağıdı 74,90 TL, 33'lü bulaşık makinesi tableti 45,90 TL! Yetişen alacak

Tarım Kredi Kooperatif Market'te İNDİRİM FIRSATI! 16'lı tuvalet kağıdı 74,90 TL, 33'lü bulaşık makinesi tableti 45,90 TL! Yetişen alacak

12.12.2022 10:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tarım Kredi Kooperatif Market indirimli ürünler listesi yayınlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kar amaçlı kurulmadığını söyleyerek indirim talimatı verdiği Tarım Kredi Kooperatif Marketler'de 5-15 Aralık ayına özel ürünler ve fiyatlar paylaşıldı. Yetişenin alacağı indirimli ürünlerden bazıları da 16'lı tuvalet kağıdı ve 33'lü bulaşık makinesi tableti olarak belirtildi. İşte tüm merak edilenler...

Tarım Kredi Kooperatif Market'te İNDİRİM FIRSATI! 16'lı tuvalet kağıdı 74,90 TL, 33'lü bulaşık makinesi tableti 45,90 TL! Yetişen alacak

Tarım Kredi Kooperatif Market yeni indirimli ürünler listesi yayınlandı. Uygun fiyat avantajı ile ürünlerin satıldığı Tarım Kredi Kooperatif Market'te bu hafta yine birbirinden avantajlı ürünler raflardaki yerini alacak. Tarım Kredi Kooperatif Market'te 16'lı tuvalet kağıdı 74,90 TL'den, 33'lü bulaşık makinesi tableti 45,90 TL'den satılacak. Yetişen alacak...

TARIM KREDİ KOOPERATİF MARKET'TE İNDİRİM FIRSATI!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kar amaçlı kurulmadığını belirterek indirim talimatı verdiği Tarım Kredi Kooperatif Marketleri'nin 5-15 Aralık ayına özel yeni indirimli ürünler listesi yayınlandı.

Bu kapsamda; 16'lı tuvalet kağıdı 74,90 TL'den, 33'lü bulaşık makinesi tableti 45,90 TL'den, 600 gram tam yağlı tost peyniri 77,90 TL'den, 700 gram tereyağı 89,90 TL'den, 1.750 gram kaymaklı yoğurt 38,50 TL'den satılacak. Bu fiyatlar için son gün 15 Aralık 2022 Perşembe günü olarak açıklandı.

12-15 ARALIK İNDİRİMLİ ÜRÜNLER LİSTESİ

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