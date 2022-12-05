Tarım Kredi Kooperatif Market'te indirim yağmuru! 5 litre ayçiçek yağı 135 TL, 7 kg çamaşır deterjanı 104 TL!

Tarım Kredi Kooperatif Market'lerde yok böyle indirim dedirten fiyatlarla satışlar başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kar amaçlı kurulmadığını söyleyerek indirim talimatı verdiği Tarım Kredi Kooperatif Marketleri'nin 5-15 Aralık ayına özel yeni indirimli ürünler listesi paylaşıldı. Bu tarihler arasında 5 litre ayçiçek yağı 135 TL'den, 7 kg çamaşır deterjanı 104 TL'den satılacak. İşte tüm detaylar...

TARIM KREDİ KOOPERATİF MARKET'TE İNDİRİM YAĞMURU!

Tarım Kredi Kooperatif Marketleri'nde Aralık ayına özel indirimli ürünler kataloğu yayınlandı. 5-15 Aralık tarihleri arasında temel ihtiyaç ürünlerinde uygun fiyatlarla satışlar yapılacak.

Bu kapsamda; 5 litre ayçiçek yağı 135 TL, 7 kg çamaşır deterjanı 104 TL, tam yağlı tost peyniri 77.90 TL, 700 gram tereyağı 89,90 TL, 1750 gram kaymaklı yoğurt 38.50 TL'ye, 500 gram sütlü fındık kreması 39.90 TL'ye raflarda yerini aldı.





