Tarım Kredi Kooperatif Market'te şaşırtan indirim! 1 litre zeytinyağı 116,90 TL, 1 kg tiryaki çay 65,90 TL, 5 kg toz deterjan 79,90 TL!

Tarım Kredi Kooperatif Market yeni indirimli ürünler kataloğunu yayınladı. Ocak ayına özel indirimli fiyatlar 14 Şubat'a kadar geçerli olacak. Kar amacı gütmeyen Tarım Kredi Kooperatif Market'lerdeki bu fiyatlara yetişenler alacak. Salçadan bulgura, ev tarhanasına ve toz deterjana bir çok ürünlerde indirimli fiyatlar geçerli olacak....

TARIM KREDİ KOOPERATİF MARKET İNDİRİMLİ ÜRÜNLERİ NELER?

Tarım Kredi Kooperatif Marketleri'nde Ocak ayına özel güncel indirimli ürünler belli oldu. 1-14 Şubat tarihleri arasında temel ihtiyaç ürünlerinde birçok üründe indirim uygulanacak.

İŞTE AKTÜEL ÜRÜNLER LİSTESİNİN TAMAMI:



