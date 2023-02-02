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  4. Tarım Kredi Kooperatif Market'te şaşırtan indirim! 1 litre zeytinyağı 116,90 TL, 1 kg tiryaki çay 65,90 TL, 5 kg toz deterjan 79,90 TL!

Tarım Kredi Kooperatif Market'te şaşırtan indirim! 1 litre zeytinyağı 116,90 TL, 1 kg tiryaki çay 65,90 TL, 5 kg toz deterjan 79,90 TL!

02.02.2023 13:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tarım Kredi Kooperatif Market'te şaşırtan indirimler başladı. Temel gıda ürünlerindeki yüksek fiyatlara karşı indirimli ürün arayışında olan vatandaşların yüzünü güldürecek fiyatlar Tarım Kredi Kooperatif Market'lerde. 01-14 Şubat tarihleri arasında geçerli olacak fiyatlara yetişen alacak. Bu hafta; 1 litre zeytinyağı 116,90 TL'den, 1 kg tiryaki çay 65,90 TL'den ve 5 kg toz deterjan 79,90 TL'den satışa sunulacak. İşte Tarım Kredi Marketin aktüel ürünler listesinin tamamı...

Tarım Kredi Kooperatif Market'te şaşırtan indirim! 1 litre zeytinyağı 116,90 TL, 1 kg tiryaki çay 65,90 TL, 5 kg toz deterjan 79,90 TL!

Tarım Kredi Kooperatif Market yeni indirimli ürünler kataloğunu yayınladı. Ocak ayına özel indirimli fiyatlar 14 Şubat'a kadar geçerli olacak. Kar amacı gütmeyen Tarım Kredi Kooperatif Market'lerdeki bu fiyatlara yetişenler alacak. Salçadan bulgura, ev tarhanasına ve toz deterjana bir çok ürünlerde indirimli fiyatlar geçerli olacak....

TARIM KREDİ KOOPERATİF MARKET İNDİRİMLİ ÜRÜNLERİ NELER?

Tarım Kredi Kooperatif Marketleri'nde Ocak ayına özel güncel indirimli ürünler belli oldu. 1-14 Şubat tarihleri arasında temel ihtiyaç ürünlerinde birçok üründe indirim uygulanacak.

İŞTE AKTÜEL ÜRÜNLER LİSTESİNİN TAMAMI:

tk 1

tk 2

tk 3

tk 4

tk 5

tk 6

tk 7

tk 8

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tarım kredi market

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