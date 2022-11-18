Tarım Kredi Kooperatif Marketleri'nde yüzde 30 indirim fırsatı! Ayçiçek yağı 34,90 TL

Tarım Kredi Kooperatif Marketleri'nde yüzde 30 indirim uygulanıyor. Kampanya 16 Kasım itibarıyla başladı ve 30 Kasım'a kadar geçerli olacak. Ayçiçek yağı 34,90 TL'den satılacak. İşte Tarım Kredi Kooperatif Marketleri 16-30 Kasım indirimli ürünler listesi...
Tarım Kredi Kooperatif Marketleri'nde 32'li tuvalet kağıdı 129.95 TL'den, 12'li havlu kağıt ise 79.95 TL'den satışa sunulacak.
4 litre bulaşık deterjanı 39.90 TL'den satışa sunulacak.
5 kilo toz şeker Tarım Kooperatif Marketlerinde 103.90 TL olacak.
850 gram çiçek balı 84.90 TL'den satılacak.
500 gram zeytin 19.90 TL, 150 gram 4'lü sabun 10.90 TL, 1 litre ayçiçek yağı 34.90 TL olacak.
Tarım Kredi Kooperatif Marketleri'nde uygun fiyatlı satılacak ürün listesi...