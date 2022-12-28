Tarım Kredi Kooperatif Markette İNDİRİM rüzgarı! Un, şeker, bakliyat, beyaz peynir en ucuz burada!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın indirim talimatı ile Tarım Kredi'nin 2 bin 170 hizmet noktasında 600 çeşit ürün en ucuz fiyatla satışa sunulmaya devam ediliyor. Un, şeker, bakliyat, beyaz peynir en ucuz burada satılıyor. Tarım Kredi Marketlerde beyaz peynir 80 lira kg fiyatında raflardaki yerini alıyor.

TARIM KREDİ KOOPERATİF MARKETTE İNDİRİM RÜZGARI!

Tüketici Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağaoğlu piyasadaki son durumu milliyet.com.tr'ye değerlendirdi.

Ağaoğlu açıklamasında; ''Tüketiciler Tarım Kredi’nin ve Toprak Mahsulleri Ofisi’nin kendi markalı ürünlerini tercih ettikleri taktirde ve 1 kilogram ve 2.5 kilogram satılan ürünlerin fiyat mukayesesini yapmaları halinde avantajlı çıkacaklardır.

Kırmızı mercimek Tarım Kredi’de standart 22.5 lira indirimli olanı 21 lira fiyatla satılırken, başka bir zincir markette 37.5 liradır.

Beyaz peynir zincir markette markasına göre 180-190 lira fiyatla satılmaktayken, Tarım Kredi’de bugün 80 lira kg fiyatla satılmaktadır.

Kutu sütün litresi zincir marketlerde 28 lirayken, Tarım Kredi’de 14.75 kuruştur. Bu örnekleri çoğaltmak mümkün, şeker, un, bakliyat, meyve. Domates zincir markette 22.5 lira ile satılırken, burada 14.90 kuruştur'' ifadelerini kullandı.

