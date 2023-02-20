FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Tarım kredi kooperatifi marketlerinde dev indirim! Salam 10 TL, kıyma 62,90 TL, sucuk 67,50 TL!

Tarım kredi kooperatifi marketlerinde dev indirim! Salam 10 TL, kıyma 62,90 TL, sucuk 67,50 TL!

20.02.2023 14:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tarım kredi kooperatifi marketlerinde 15 - 28 Şubat tarihleri arasında geçerli olacak indirimli ürünler yayınlandı. Salam, kıyma, sucuk, çay, makarna gibi birçok temel gıda ürünü indirimli fiyatıyla Tarım kredi kooperatifi marketlerinde olacak. İşte 15 - 28 Şubat tarihleri arasında satılacak indirimli ürünler...

Tarım kredi kooperatifi marketlerinde dev indirim! Salam 10 TL, kıyma 62,90 TL, sucuk 67,50 TL!

Hesaplı market alışverişinin adreslerinden biri olan Tarım kredi kooperatifi marketlerinde salam 10 TL, kıyma 62,90 TL, sucuk 67,50 TL'ye satılacak. İşte Tarım kredi kooperatifi marketlerinde 15 - 28 Şubat tarihleri arasında satılacak indirimli ürünler...

TARIM KREDİ KOOPERATİFİ 15 - 28 ŞUBAT İNDİRİMLİ ÜRÜNLER

5 litre zeytinyağı 469 TL'den, 830 gram salça 37.90 TL'den satılacak.

Tarım kredi kooperatifi marketlerinde dev indirim! Salam 10 TL, kıyma 62,90 TL, sucuk 67,50 TL!

700 gram tam yağlı kaşar peyniri 99,90 TL, 900 gram beyaz peynir 79,90 TL olacak.

Tarım kredi kooperatifi marketlerinde dev indirim! Salam 10 TL, kıyma 62,90 TL, sucuk 67,50 TL!

Salam 10 TL, kıyma 62,90 TL, sucuk 67,50 TL olacak.

Tarım kredi kooperatifi marketlerinde dev indirim! Salam 10 TL, kıyma 62,90 TL, sucuk 67,50 TL!

İşte 15 - 28 Şubat tarihleri arasında satılacak indirimli ürünler...

Tarım kredi kooperatifi marketlerinde dev indirim! Salam 10 TL, kıyma 62,90 TL, sucuk 67,50 TL!

Tarım kredi kooperatifi marketlerinde dev indirim! Salam 10 TL, kıyma 62,90 TL, sucuk 67,50 TL!

Tarım kredi kooperatifi marketlerinde dev indirim! Salam 10 TL, kıyma 62,90 TL, sucuk 67,50 TL!

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
BİM'de çamaşır suyu 18,50 TL'den, bebek bezi 59,00 TL'den satılacak!BİM'de çamaşır suyu 18,50 TL'den, bebek bezi 59,00 TL'den satılacak!
Meclis'in verdiği ara uzadı, EYT'de planlar değişti! İlk maaşlar...Meclis'in verdiği ara uzadı, EYT'de planlar değişti! İlk maaşlar...
Depremin yol açtığı hasardan emlakçı da sorumlu olabilecekDepremin yol açtığı hasardan emlakçı da sorumlu olabilecek
Anahtar Kelimeler:
indirim kıyma salam tarım kredi kooperatifi market

En Çok Okunan Haberler

Şanlıurfa'da doğal gaz patlaması! 2 ölü, 8 yaralı

Şanlıurfa'da doğal gaz patlaması! 2 ölü, 8 yaralı

'İstifa etti' iddiaları sonrası açıklama geldi

'İstifa etti' iddiaları sonrası açıklama geldi

Apartmanlarda bir dönem kapanıyor, yatay mimarili dükkanlar geliyor...

Apartmanlarda bir dönem kapanıyor, yatay mimarili dükkanlar geliyor...

Bunun için Japonya'ya gitti dönünce ilk iş... 'Dünyada örneği yok'

Bunun için Japonya'ya gitti dönünce ilk iş... 'Dünyada örneği yok'

Ev sahibi ve kiracılara bir yıllık kira desteği!

Ev sahibi ve kiracılara bir yıllık kira desteği!

Meclis'in verdiği ara uzadı, EYT'de planlar değişti! İlk maaşlar...

Meclis'in verdiği ara uzadı, EYT'de planlar değişti! İlk maaşlar...

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

Bu yöntemlerle doğal gaz faturanızı yarı yarıya azaltabilirsiniz!

Bu yöntemlerle doğal gaz faturanızı yarı yarıya azaltabilirsiniz!

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Kişisel asistanınız olup yaşam kalitenizi artıracak! İşte 2023'ün en iyi akıllı saatleri

Kişisel asistanınız olup yaşam kalitenizi artıracak! İşte 2023'ün en iyi akıllı saatleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.