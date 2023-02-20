Tarım kredi kooperatifi marketlerinde dev indirim! Salam 10 TL, kıyma 62,90 TL, sucuk 67,50 TL!

Hesaplı market alışverişinin adreslerinden biri olan Tarım kredi kooperatifi marketlerinde salam 10 TL, kıyma 62,90 TL, sucuk 67,50 TL'ye satılacak. İşte Tarım kredi kooperatifi marketlerinde 15 - 28 Şubat tarihleri arasında satılacak indirimli ürünler...
5 litre zeytinyağı 469 TL'den, 830 gram salça 37.90 TL'den satılacak.
700 gram tam yağlı kaşar peyniri 99,90 TL, 900 gram beyaz peynir 79,90 TL olacak.
Salam 10 TL, kıyma 62,90 TL, sucuk 67,50 TL olacak.
İşte 15 - 28 Şubat tarihleri arasında satılacak indirimli ürünler...