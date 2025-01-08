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Tarım Kredi Market'te milyonlarca liralık vurgun! 7 kişi yakalandı

08.01.2025 07:34
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Türkiye’nin son yıllarda en büyük market zincirleri arasına giren Tarım Kredi hakkında gelen bir haber dikkat çekti. Tarım Kredi Pazarlama ve Marketçilik AŞ'ye yönelik dolandırıcılık iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında 7 şüpheli gözaltına alındı. İddiaya göre şüphelilerin milyonlarca liralık vurgun yaptığı ortaya çıktı. İşte detaylar…

Tarım Kredi Market'te milyonlarca liralık vurgun! 7 kişi yakalandı

Zincir marketler son günlerde bozuk ürün skandalları ile gündeme gelirken bu kez de dolandırıcılık skandalı il gündeme geldi. Bu sefer ki adres Tarım Kredi Marketleri… Alınan bilgiye göre, Tarım Kredi Pazarlama ve Marketçilik AŞ, muhasebe yönetmeni G.B'nin, ürünlerin mal kabul işlemleri yapılmadan firmalar üzerinden usulsüz alımını gerçekleştirdiği iddiasıyla suç duyurusunda bulundu.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamda yapılan incelemelerde, gerçekte herhangi bir ürün teslim etmeyen 3 şirketin sahte satış göstererek 5 milyon 644 bin 414 liralık ödeme aldığı belirlendi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, konuya ilişkin çalışma başlattı.

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Şirket yetkilileri ve şüphelilerin hesap hareketleri üzerinde yapılan incelemelerde, söz konusu şirketlerin Tarım Kredi Market'tin yaptığı ödemelerden kendi komisyonlarını aldıktan sonra paranın kalan kısmını G.B. ve eşinin hesaplarına gönderdikleri tespit edildi.

G.B'nin, hesap hareketlerinde yapılan incelemelerde, suç gelirinin bir kısmıyla ev satın aldığı, büyük bir kısmıyla da çevrim içi kumar oynadığı tespit edildi.

Ekiplerce, Ankara ve Çankırı'da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 7 şüpheli gözaltına alındı.

G.B'nin evinde yapılan aramalarda ele geçirilen yüksek miktarda paraya el konulurken, zanlılarla ilgili adli işlemlerin sürdüğü, soruşturmanın devam ettiği belirtildi. (AA)Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır

Hissenet
Anahtar Kelimeler:
Muhasebeci market dolandırıcı tarım kredi
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