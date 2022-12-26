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Tarım Kredi Market'te YENİ YIL FIRSATI! Bu İNDİRİMLE sofranız şenlenecek!

26.12.2022 12:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tarım Kredi Kooperatif Market'te yeni yıl fırsatı başladı. Bu indirimlerle birlikte sofralarınız şenlenecek. 31 Aralık 2022 tarihine kadar geçerli olacak bu fiyatlar için elinizi çabuk tutun. Tarım Kredi Market'te Pekin ördeği kg fiyatı 136,90 TL'den, tavuk kg fiyatı 32,00 TL'den, enerji içeceği çeşitleri 8,90 TL'den, TK donuk sahlep 32,50 TL'den satılacak...

Tarım Kredi Market'te YENİ YIL FIRSATI! Bu İNDİRİMLE sofranız şenlenecek!

Tarım Kredi Kooperatif Market'te yeni yıl için dev indirim başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kar amaçlı kurulmadığını söyleyerek indirim talimatı verdiği Tarım Kredi Kooperatif Marketler'de yok böyle indirim dedirten fiyatlar bu ay sonuna kadar geçerli olacak. Bu İNDİRİMLE sofralarınız şenlenecek...

TARIM KREDİ MARKET'TE YENİ YIL FIRSATI!

Son günlerde yapılan zamlara karşı fiyatları indiren Tarım Kredi Kooperatif Market'te avantajlı fiyatlarla satışlar devam ediyor. Tarım Kredi Market'te; Pekin ördeği kg fiyatı 136,90 TL'den, tavuk kg fiyatı 32,00 TL'den, Pek Food pizza çeşitleri 39,90 TL'den, enerji içeceği çeşitleri 8,90 TL'den, TK donuk sahlep 32,50 TL'den, Çerezos mısır çerezi çeşitleri 12,90 TL'den, TK çifte kavrulmuş fındık 64,90 TL'den ve TK sarı leblebi 21,90 TL'den satılıyor.

BU İNDİRİMLE SOFRANIZ ŞENLENECEK!

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