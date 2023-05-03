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Tarım Kredi marketlerinde çılgın mayıs indirimi! Fiyatlar düştükçe düştü: Kıyma 140 TL, süt 14 TL, peynir 37 TL

03.05.2023 10:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tarım Kredi Kooperatifi market ürünlerindeki indirimler vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Kar amacı gütmeden ürün satışı yapan market, mayıs ayındaki indirimleriyle gündem oldu. Kıymanın 140 TL'ye, 40'lı tuvalet kağıdının 144 TL olarak açıklanması vatandaşların ilgisini çekti. Peki, Bu hafta Tarım Kredi'de hangi ürünler indirimde? İşte Tarım Kredi marketleri indirimli ürünler listesi...

Tarım Kredi marketlerinde çılgın mayıs indirimi! Fiyatlar düştükçe düştü: Kıyma 140 TL, süt 14 TL, peynir 37 TL

Tarım Kredi Kooperatif Marketleri 28 Nisan- 15 Mayıs indirimli ürünler kataloğunu yayınladı. Son indirimlerini yaparak fiyatları piyasaya göre oldukça düşürdü. Fiyatların düştüğünü duyan vatandaşlar Tarım Kredi Kooperatif Marketlerine marketleri akın etti. Mayıs ayı için ürünleri dip fiyattan satışa sunan market büyük ilgi görmeye devam ediyor. İşte sütten peynire, salçadan mercimeğe Tarım Kredi Kooperatif Marketleri indirim ürünleri...

TARIM KREDİ KOOPERATİFLERİ İNDİRİMLİ ÜRÜNLER LİSTESİ

Hesaplı alışverişin adresi Tarım Kredi Kooperatif Market’in 28 Nisan- 15 Mayıs tarihleri arasında yer alan indirimli ürünler açıklandı. Ürün listesi şu şekilde:

5 kg persil deterjan 99,90 TL
Yumuşatıcı 32,90 TL

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450 gr beyaz peynir 42,75 TL
450 gr beyaz peynir 53,50 TL
1 litre süt 14,95 TL
1 kg tost peyniri 125,00 TL

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Ayak paça çorbası 45, 90 TL
Pastırma 65,90 TL
400 gr sucuk 103,90 TL
Jambon 13,90 TL
300 gr sosis 62,00 TL
1 kg dondurulmuş patates 39,90 TL
1500 ml şişe ayran 19,50 TL

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1 kg kırmızı mercimek 21,90 TL
1 kg fasulye 34,90 TL
1 kg nohut 29,50 TL
1 kg pilavlık bulgur 14,90 TL
1 kg pilavlık pirinç 16,90 TL
2 litre zeytinyağı 250 TL
1 kutu küp şeker 24,50 TL
5 kg buğday unu 47,90 TL

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Molfix bebek bezi 209,90 TL
4000 ml bulaşık deterjanı 47,90 TL
2 litre çamaşır deterjanı 69,90 TL
Kağıt havlu 99,90 TL
Tuvalet kağıdı 144,90 TL

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