Tarım Kredi marketlerinde sabit fiyat uygulaması uzatıldı mı? Tarım Kredi marketlerinde sabit fiyat uygulaması ne zamana kadar uzatıldı?

Türkiye Tarım Kredi Kooperatif Marketlerinde, Ramazan ayı başında Temel Gıda ve Temizlik ürünlerinde başlatılan 900 ürünü kapsayan Sabit Fiyat uygulamasına ilişkin yeni bir gelişme yaşandı. Konuya ilişkin yazılı açıklamada bulunuldu. Tarım Kredi marketlerinde sabit fiyat uygulaması uzatıldı. İşte, Tarım Kredi marketleri konusunda yapılan açıklama...
Tarım Kredi Kooperatif Marketlerinde, Temel Gıda ve Temizlik ürünlerinde başlatılan 900 ürünü kapsayan “Sabit Fiyat” kampanyası uzatıldı.
Tarım Kredi Kooperatif Marketlerinde, sabit fiyat uygulaması 1 ay süreyle uzatılmasına karar verildi.