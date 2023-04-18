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Tarım Kredi marketlerinde sabit fiyat uygulaması uzatıldı mı? Tarım Kredi marketlerinde sabit fiyat uygulaması ne zamana kadar uzatıldı?

18.04.2023 10:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tarım Kredi marketlerindeki sabit fiyat uygulaması ile ilgili son dakika gelişmesi yaşandı. Marketlerdeki 900 gıda ve temizlik ürünlerine ilişkin basında yer alan haberlerin ardından konuya ilişkin detaylar merak konusu oldu. Peki, Tarım Kredi marketlerinde sabit fiyat uygulaması uzatıldı mı? Tarım Kredi marketlerinde sabit fiyat uygulaması ne zamana kadar uzatıldı?

Tarım Kredi marketlerinde sabit fiyat uygulaması uzatıldı mı? Tarım Kredi marketlerinde sabit fiyat uygulaması ne zamana kadar uzatıldı?

Türkiye Tarım Kredi Kooperatif Marketlerinde, Ramazan ayı başında Temel Gıda ve Temizlik ürünlerinde başlatılan 900 ürünü kapsayan Sabit Fiyat uygulamasına ilişkin yeni bir gelişme yaşandı. Konuya ilişkin yazılı açıklamada bulunuldu. Tarım Kredi marketlerinde sabit fiyat uygulaması uzatıldı. İşte, Tarım Kredi marketleri konusunda yapılan açıklama...

TARIM KREDİ KOOPERATİF MARKETLERİNDE SABİT FİYAT UYGULAMASI UZATILDI MI?

Tarım Kredi Kooperatif Marketlerinde, Temel Gıda ve Temizlik ürünlerinde başlatılan 900 ürünü kapsayan “Sabit Fiyat” kampanyası uzatıldı.

TARIM KREDİ KOOPERATİF MARKETLERİNDE SABİT FİYAT UYGULAMASI NE ZAMANA KADAR UZATILDI?

Tarım Kredi Kooperatif Marketlerinde, sabit fiyat uygulaması 1 ay süreyle uzatılmasına karar verildi.

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