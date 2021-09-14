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Tarım-ÜFE yıllık yüzde 24,69 arttı

14.09.2021 11:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tarım ürünleri üretici fiyat endeksi (Tarım-ÜFE) ağustos ayında yıllık yüzde 24,69, aylık yüzde 1,77 arttı.

Tarım-ÜFE yıllık yüzde 24,69 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2021 yılı Ağustos ayı Tarım ÜFE verisini açıkladı. Buna göre, Tarım-ÜFE’de, 2021 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre yüzde 1,77, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 12,37, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 24,69 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 21,32 artış gerçekleşti.

BALIK ÜRÜNLERİ DÜŞTÜ

Sektörlerde bir önceki aya göre ormancılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 0,36, tarım ve avcılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 1,95 artış, balık ve diğer balıkçılık ürünlerinde yüzde 2,90 azalış gerçekleşti. Ana gruplarda bir önceki aya göre tek yıllık bitkisel ürünlerde yüzde 1,73, canlı hayvanlar ve hayvansal ürünlerde yüzde 2,11, çok yıllık bitkisel ürünlerde yüzde 2,13 artış gerçekleşti.

Yıllık en fazla artış yüzde 42,48 ile lifli bitkiler alt grubunda gerçekleşti

Yıllık en fazla artış gösteren diğer alt gruplar yüzde 38,59 ile yumuşak çekirdekli meyveler ve sert çekirdekli meyveler ve yüzde 35,97 ile canlı kümes hayvanları ve yumurtalar oldu. Buna karşılık, yıllık en az artış gösteren alt gruplar ise yüzde 3,09 ile üzüm, yüzde 7,37 ile diğer ağaç ve çalı meyveleri ile sert kabuklu meyveler ve yüzde 9,15 ile çeltik oldu.

Aylık en fazla artış yüzde 9,33 ile canlı kümes hayvanları ve yumurtalar alt grubunda gerçekleşti

Aylık en fazla artış gösteren diğer alt gruplar yüzde 5,52 ile yumuşak çekirdekli meyveler ve sert çekirdekli meyveler ve yüzde 2,81 ile tahıllar (pirinç hariç), baklagiller ve yağlı tohumlar oldu. Buna karşılık aylık en az artış gösteren alt gruplar ise yüzde 0,10 ile çeltik ve yüzde 0,41 ile lifli bitkiler oldu. Aylık en fazla azalış ise yüzde 14,10 ile diğer ağaç ve çalı meyveleri ile sert kabuklu meyveler alt grubunda oldu.

Ağustos 2021’de, endekste kapsanan 86 maddeden, 22 maddenin ortalama fiyatında azalış olurken 7 maddenin ortalama fiyatında değişim olmadı. 57 maddenin ortalama fiyatında ise artış gerçekleşti.

Kaynak: İHA

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