350 bin lira masraf yaptı! Görenler gözlerine inanamadı: Bu araç o araç olamaz

Dalkoz'un (58) Almanya'da ikamet eden yeğeni Halil Dalkoz, 1964 model hurda minibüs satın aldı. Amcasından aracın tamirini yaparak orijinal haline getirmesini isteyen Halil Dalkoz, minibüsü taşımacılık şirketi aracılığıyla Türkiye'ye gönderdi.

Gümrükten çekici yardımıyla Üzülmez Sanayisi'ndeki dükkanına taşınan minibüs için kolları sıvayan Kadir usta, 350 bin lira masraf harcayarak aracın kaportasından boyasına, döşemelerinden motor parçalarına kadar baştan aşağı yeniledi.

Yaklaşık 3 yılda aracı ilk günkü haline dönüştüren Kadir Dalkoz'un yaptığı minibüs, görenlerin beğenisini topladı.

Trafiğe çıkmaya hazır hale getirilen minibüs, işlemlerin tamamlanmasının ardından Kadir ustanın Almanya'daki yeğenine ulaştırılacak.

"BU SABIR İŞİ"

Oto tamirciliğini 44 yıldır sürdüren Kadir Dalkoz, bu tür araçların nadir bulunduğunu ve değer gördüğünü vurgulayarak, "Aracın bu halini görenler şaşırıyorlar, inanmıyorlar. 'Bu araç, o araç olamaz.' diyenler oluyor.

Bugüne gelene kadar kademe kademe bu aracı yaptık. Bu iş sabır işi. 3 yıl bu araca emek verdik ve bu hale getirdik. Yaklaşık 350 bin lira masraf yaptık." diye konuştu.

Bu tip araçların parçalarının zor bulunduğunu, el emeği olduğu için yapımının uzun sürdüğünü dile getiren Dalkoz, "Vatandaşlar maalesef bizim kadar sabretmiyor. Bir an önce olmasını istiyor ama sabır işi bu.

Biz her türlü aracı yapıyoruz. Emek hiçbir zaman parayla ölçülmeyen bir şey. İnsan yaptığı işten zevk alacak. İnsan yapılan işten gurur duymak istiyor ve ben de onu arıyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA



