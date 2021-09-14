FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. kobi
  4. 350 bin lira masraf yaptı! Görenler gözlerine inanamadı: Bu araç o araç olamaz

350 bin lira masraf yaptı! Görenler gözlerine inanamadı: Bu araç o araç olamaz

14.09.2021 09:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zonguldak'ta otomobil tamirciliği yapan Kadir Dalkoz, Almanya'da yaşayan yeğeninin hurda olarak satın aldığı 1964 model minibüsü 3 yılda el emeğiyle orijinaline yakın görünüme kavuşturdu. Araca 350 bin lira masraf yapan Dalkoz, " "Aracın bu halini görenler şaşırıyorlar, inanmıyorlar. 'Bu araç, o araç olamaz.' diyenler oluyor." dedi.

Dalkoz'un (58) Almanya'da ikamet eden yeğeni Halil Dalkoz, 1964 model hurda minibüs satın aldı. Amcasından aracın tamirini yaparak orijinal haline getirmesini isteyen Halil Dalkoz, minibüsü taşımacılık şirketi aracılığıyla Türkiye'ye gönderdi.
Gümrükten çekici yardımıyla Üzülmez Sanayisi'ndeki dükkanına taşınan minibüs için kolları sıvayan Kadir usta, 350 bin lira masraf harcayarak aracın kaportasından boyasına, döşemelerinden motor parçalarına kadar baştan aşağı yeniledi.

Yaklaşık 3 yılda aracı ilk günkü haline dönüştüren Kadir Dalkoz'un yaptığı minibüs, görenlerin beğenisini topladı.

Trafiğe çıkmaya hazır hale getirilen minibüs, işlemlerin tamamlanmasının ardından Kadir ustanın Almanya'daki yeğenine ulaştırılacak.

20210913_2_50002687_68706721_Web

"BU SABIR İŞİ"

Oto tamirciliğini 44 yıldır sürdüren Kadir Dalkoz, bu tür araçların nadir bulunduğunu ve değer gördüğünü vurgulayarak, "Aracın bu halini görenler şaşırıyorlar, inanmıyorlar. 'Bu araç, o araç olamaz.' diyenler oluyor.

20210913_2_50002687_68706717_Web

Bugüne gelene kadar kademe kademe bu aracı yaptık. Bu iş sabır işi. 3 yıl bu araca emek verdik ve bu hale getirdik. Yaklaşık 350 bin lira masraf yaptık." diye konuştu.

20210913_2_50002687_68706715_Web

Bu tip araçların parçalarının zor bulunduğunu, el emeği olduğu için yapımının uzun sürdüğünü dile getiren Dalkoz, "Vatandaşlar maalesef bizim kadar sabretmiyor. Bir an önce olmasını istiyor ama sabır işi bu.

20210913_2_50002687_68706728_Web

Biz her türlü aracı yapıyoruz. Emek hiçbir zaman parayla ölçülmeyen bir şey. İnsan yaptığı işten zevk alacak. İnsan yapılan işten gurur duymak istiyor ve ben de onu arıyorum." ifadelerini kullandı.

20210913_2_50002687_68706729_Web

Kaynak: AA

6 bin lira maaşla çalıştıracak eleman bulamıyorlar!6 bin lira maaşla çalıştıracak eleman bulamıyorlar!


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Dedektif gibi izini sürdü, 120 bin lira harcadıDedektif gibi izini sürdü, 120 bin lira harcadı
Nemrut Dağı'nda korkutan anlar! Komandolar kurtardıNemrut Dağı'nda korkutan anlar! Komandolar kurtardı
Dedektif gibi izini sürdü,120 bin lira harcadıDedektif gibi izini sürdü,120 bin lira harcadı
Anahtar Kelimeler:
Zonguldak
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Seçim anketinde dikkat çeken sonuçlar! İşte oy oranları

Seçim anketinde dikkat çeken sonuçlar! İşte oy oranları

2021 Dünya Belediye Başkanı Başkent ödülünü Mansur Yavaş kazandı

2021 Dünya Belediye Başkanı Başkent ödülünü Mansur Yavaş kazandı

İkinci el araç satışında dengeler değişti

İkinci el araç satışında dengeler değişti

6 bin lira maaşla eleman bulamıyorlar!

6 bin lira maaşla eleman bulamıyorlar!

Büyük patron emekli oldu! Dönebilirsiniz

Büyük patron emekli oldu! Dönebilirsiniz

İstanbul'un göbeğindeki dev bina satıldı!

İstanbul'un göbeğindeki dev bina satıldı!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Bu rahatsızlığı olanlar dikkat! Bankalar kredi vermiyor

Bu rahatsızlığı olanlar dikkat! Bankalar kredi vermiyor

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Zincir otelleri satın alıyor, Türkiye'de de şubesi var!

Zincir otelleri satın alıyor, Türkiye'de de şubesi var!

İnşaatlar 24 Eylül'e kadar durduruldu!

İnşaatlar 24 Eylül'e kadar durduruldu!

Rekabet Kurumu'ndan 'Coca Cola soruşturması' açıklaması

Rekabet Kurumu'ndan 'Coca Cola soruşturması' açıklaması

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.