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Tarım üretici enflasyonu Ağustos’ta geriledi

15.09.2022 10:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tarım ÜFE’de devam eden rekor serisine Ağustos’ta ara verildi. TÜİK tarım üretici enflasyonu rakamlarını açıkladı. Buna göre Temmuz’da rekor tazeleyen Tarım-ÜFE Ağustos’ta yüzde 4,34 geriledi.

Tarım üretici enflasyonu Ağustos’ta geriledi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Ağustos ayı Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi verilerini açıkladı. Buna göre Tarım-ÜFE Ağustos ayında bir önceki aya göre yüzde 4,34 azalış, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 99,72, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 142,42 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 89,02 artış gerçekleşti.

Sektörlerde bir önceki aya göre, ormancılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 6,89 azalış, tarım ve avcılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 4,34 azalış ve balık ve diğer balıkçılık ürünlerinde yüzde 1,24 azalış gerçekleşti. Ana gruplarda bir önceki aya göre çok yıllık bitkisel ürünlerde yüzde 12,81 azalış, tek yıllık bitkisel ürünlerde yüzde 4,58 azalış ve canlı hayvanlar ve hayvansal ürünlerde yüzde 1,99 artış gerçekleşti.

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YILLIK ARTIŞ VE AZALIŞLAR

Yıllık artışın düşük olduğu alt gruplar sırasıyla, yüzde 75,12 ile koyun ve keçi, canlı; bunların işlenmemiş süt ve yapağıları ve yüzde 77,34 ile yumuşak çekirdekli meyveler ve sert çekirdekli meyveler oldu. Buna karşılık, yıllık artışın yüksek olduğu alt gruplar ise sırasıyla, yüzde 255,52 ile lifli bitkiler ve yüzde 196,55 ile tahıllar (pirinç hariç), baklagiller ve yağlı tohumlar oldu.

AYLIK ARTIŞTA HAYVANCILIK ÖNE ÇIKTI

Bir önceki aya göre azalışın yüksek olduğu alt gruplar sırasıyla, yüzde 22,00 ile diğer ağaç ve çalı meyveleri ile sert kabuklu meyveler ve yüzde 19,86 ile yumuşak çekirdekli meyveler ve sert çekirdekli meyveler oldu. Buna karşılık, aylık artışın yüksek olduğu alt grup ise yüzde 9,27 ile diğer çiftlik hayvanları ve hayvansal ürünler ve yüzde 8,80 ile canlı kümes hayvanları ve yumurtalar oldu.

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Anahtar Kelimeler:
Tarım ÜFE
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