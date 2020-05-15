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  4. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'den önemli 'aşı' açıklaması

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'den önemli 'aşı' açıklaması

EKONOMİ HABERLERİ  | 15.05.2020 11:22 | Son Güncelleme

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Kovid-19 aşısı için anti serum çalışmaları başladı. Önümüzdeki hafta bunu hayvanlara vermeye başlayacağız." dedi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'den önemli 'aşı' açıklaması

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, gündeme dair önemli açıklamalarda bulunuyor.

Pakdemirli, "Anti-serumu hayvanlara vermeye hazırız. Hayvanlar üzerinde çalışmalara başlıyoruz" dedi.


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