FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı duyurdu! Bugün hesaplara yatıyor

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı duyurdu! Bugün hesaplara yatıyor

23.06.2023 14:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı yaptığı açıklamada tarımsal destek ödemesi ile çay alım bedelinin bugün çiftçilerin hesaplarına aktarılacağını duyurdu.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı duyurdu! Bugün hesaplara yatıyor

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 2 milyar 479 milyon 874 bin TL tarımsal destek ödemesi ile 966 milyon TL tutarındaki yaş çay alım bedelinin bugün çiftçilerin hesaplarına aktarılacağını duyurdu.

İŞÇİLERİN İLAVE TEDİYE ÖDEMELERİ HESAPLARA YATIRILMAYA BAŞLANDI

Öte yandan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Sayın Cumhurbaşkanı'mızın kararıyla devlet ve bağlı kurumlarda çalışan işçilerimizin ilave tediye ödemelerinin ilk yarısı bugün itibarıyla hesaplara yatırılmaya başlandı. Her daim olduğu gibi Türkiye Yüzyılı emekçilerinin yanında olmaya devam edeceğiz." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: İHA-AA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bakan Şimşek'ten yeni açıklama! Fiyat ve finansal istikrar vurgusuBakan Şimşek'ten yeni açıklama! Fiyat ve finansal istikrar vurgusu
Faiz kararı sonrası Mehmet Şimşek’ten ilk açıklamaFaiz kararı sonrası Mehmet Şimşek’ten ilk açıklama
Emekli maaşlarına yüzde 30 zam iddiası! 'Kesin' diyerek açıkladıEmekli maaşlarına yüzde 30 zam iddiası! 'Kesin' diyerek açıkladı
Anahtar Kelimeler:
tarım ve orman bakanı

En Çok Okunan Haberler

Ne Real Madrid, Ne PSG... Arda Güler için için olay yaratan iddia! "El sıkıştı"

Ne Real Madrid, Ne PSG... Arda Güler için için olay yaratan iddia! "El sıkıştı"

İstanbulluları tedirgin eden görüntü! Dün gece harekete geçildi

İstanbulluları tedirgin eden görüntü! Dün gece harekete geçildi

MB'nin kararı sonrası kredi kartları için de hamle geldi

MB'nin kararı sonrası kredi kartları için de hamle geldi

Bakan Şimşek'ten yeni açıklama! Fiyat ve finansal istikrar vurgusu

Bakan Şimşek'ten yeni açıklama! Fiyat ve finansal istikrar vurgusu

Hesaplara bugün yatıyor! Tarih öne çekildi

Hesaplara bugün yatıyor! Tarih öne çekildi

Sıfır otomobil satışında yeni düzenleme geldi ama değişen bir şey yok! Herkes Temmuz, Ağustos’u bekliyor…

Sıfır otomobil satışında yeni düzenleme geldi ama değişen bir şey yok! Herkes Temmuz, Ağustos’u bekliyor…

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Mahkum yarı çıplak hapishanenin çatısına çıkıp protesto yaptı

Mahkum yarı çıplak hapishanenin çatısına çıkıp protesto yaptı

Her adımda özgürlüğü hissedin! Adidas ayakkabıda 320 TL indirim

Her adımda özgürlüğü hissedin! Adidas ayakkabıda 320 TL indirim

“Erkek arkadaşım ekoseksüel olmadığım için beni terk etti”

“Erkek arkadaşım ekoseksüel olmadığım için beni terk etti”

Kayınvalide gelin kavgası hastanelik etti! “Klimayı hak etmiyorsun”

Kayınvalide gelin kavgası hastanelik etti! “Klimayı hak etmiyorsun”

İster kampta ister piknikte kullanın! Katlanır masada 350 TL indirim

İster kampta ister piknikte kullanın! Katlanır masada 350 TL indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.