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Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, merakla beklenen tarım desteklerini açıkladı

EKONOMİ HABERLERİ  | 21.02.2020 11:56 | Son Güncelleme

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, merakla beklenen mazot ve gübre, hububat, süt, kırsal kalkınma ve lisanslı depoculuk desteklerini açıkladı.

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, merakla beklenen tarım desteklerini açıkladı

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli mazot ve gübre desteklerinin Elazığ ve Malatya hariç, 58 il için 21 Şubat tarihinden itibaren TC kimlik numarasının son hanesine göre ödenmeye başlanacağını açıkladı. Bakan Pakdemirli desteklerden 1 milyon 401 bin 138 kişinin faydalanacağını belirtti.

Yapılacak olan destekler ve tarihleri şu şekilde:

"Mazot Gübre Desteği: 58 il, 1.401.138 kişi, 2.334.027.194 TL

Elazığ ve Malatya Hariç 56 ilde TCKN son hanesine göre ödenecek

0 ve 2 olanlar (21 Şubat)

4, 6 olanlar (28 Şubat)

8 olanlar (6 Mart)

18.00’dan sonra
19.
Tek Seferde Ödenecekler (21 Şubat, 18.00’dan sonra)

Hububat Desteği: 4 il, 14.356 kişi, 138.224.945 TL

Süt Desteği: 74 il, 259.426 kişi, 184.759.417 TL

Kırsal Kalkınma Desteği: 10 il, 5.275.406 TL

Lisanslı Depoculuk Desteği: 19 il, 12.396.941 TL".

KAYNAK:İHA

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Anahtar Kelimeler:
tarım, destek,

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