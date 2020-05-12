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Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı başvuru dönemi ne zaman? Başvuru şartları nedir?

EKONOMİ HABERLERİ  | 12.05.2020 15:14 | Son Güncelleme

Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı gerçekleştirecek. 2 bin 153 sözleşmeli personel alınacak ve adaylar başvuru için gün bekliyor. Peki Peki Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı başvuru tarihi nedir? Hangi meslek dallarında alım yapılacak ve başvuru şartları nelerdir?

Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı başvuru dönemi ne zaman? Başvuru şartları nedir?

Kamu kuruluşlarının personel alımı iş arayanlar için büyük bir fırsat olarak. Son oplarak Tarım ve Orman Bakanlığından pek çok meslek dalında 2 bin 153 personel alınacağı ilan edildi. Peki Peki Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı başvuru tarihi nedir? Hangi meslek dallarında alım yapılacak ve başvuru şartları nelerdir?

TARIM ve ORMAN BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU TARİHİ

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli 2 bin 153 sözleşmeli personel istihdamı için başvuruların 15-22 Mayıs'ta alınacağını açıkladı.

PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NEDİR?

Başvuru tarihi açıklandı ama henüz başvuru şartları açıklanmadı. Bakanlığın alacağı personeller ise şu alanlardan olacak.

  • 1.163 Mühendis
  • 11 Sağlık Teknikeri
  • 50 Teknisyen
  • 139 Tekniker
  • 790 Veteriner Hekim

BAŞVURU NASIL YAPILACAK?

15-22 Mayıs tarihlerinde yapılacak başvurular ÖSYM üzerinden alınacak.

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