Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı başvuru dönemi ne zaman? Başvuru şartları nedir?

Kamu kuruluşlarının personel alımı iş arayanlar için büyük bir fırsat olarak. Son oplarak Tarım ve Orman Bakanlığından pek çok meslek dalında 2 bin 153 personel alınacağı ilan edildi. Peki Peki Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı başvuru tarihi nedir? Hangi meslek dallarında alım yapılacak ve başvuru şartları nelerdir?
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli 2 bin 153 sözleşmeli personel istihdamı için başvuruların 15-22 Mayıs'ta alınacağını açıkladı.
Başvuru tarihi açıklandı ama henüz başvuru şartları açıklanmadı. Bakanlığın alacağı personeller ise şu alanlardan olacak.
15-22 Mayıs tarihlerinde yapılacak başvurular ÖSYM üzerinden alınacak.
Okuyucu Yorumları 0 yorum