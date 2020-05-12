Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı başvuru dönemi ne zaman? Başvuru şartları nedir?

Kamu kuruluşlarının personel alımı iş arayanlar için büyük bir fırsat olarak. Son oplarak Tarım ve Orman Bakanlığından pek çok meslek dalında 2 bin 153 personel alınacağı ilan edildi. Peki Peki Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı başvuru tarihi nedir? Hangi meslek dallarında alım yapılacak ve başvuru şartları nelerdir?

TARIM ve ORMAN BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU TARİHİ

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli 2 bin 153 sözleşmeli personel istihdamı için başvuruların 15-22 Mayıs'ta alınacağını açıkladı.

PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NEDİR?

Başvuru tarihi açıklandı ama henüz başvuru şartları açıklanmadı. Bakanlığın alacağı personeller ise şu alanlardan olacak.

1.163 Mühendis

11 Sağlık Teknikeri

50 Teknisyen

139 Tekniker

790 Veteriner Hekim

BAŞVURU NASIL YAPILACAK?

15-22 Mayıs tarihlerinde yapılacak başvurular ÖSYM üzerinden alınacak.

