Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı başvuru şartları belli oldu! AİS girişi ile nasıl başvuru yapılır? İşte başvuru kılavuzu!

Tarım ve Orman Bakanlığı 2 bin 153 adet personel alımı yapılacak. Başvurular KPSS 2020/7 başlığı ile ÖSYM üzerinden alınacak. Kamuda iş arayanlar için önemli bir iş fırsatı olan bu personel alımı için başvuru kılavuzu da yayımlandı. İşte Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı başvuru şartları, AİS girişi ile başvuru detayları...

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

Başvuracak adayların aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir.

İlan edilen pozisyonlara yerleştirilmek üzere tercih yapanların, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesindeki, aynı Kanunun 48 inci maddesinin (A) fıkrasının 1,4,5,6 ve 7’nci bentlerindeki ve 6/6/1978 tarihli 5 ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 1 inci maddesindeki şartları da taşımaları gerekmektedir.* Bulgaristan'dan Türkiye'ye mecburi göç eden Türk soyundan olanlarda bu şartın aranmıyacağı 27/6/1989 tarihli ve 375 sayılı KHK’nin geçici 5 inci maddesi ile hükme bağlanmıştır