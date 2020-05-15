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Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı başvuru şartları belli oldu! AİS girişi ile nasıl başvuru yapılır? İşte başvuru kılavuzu!

EKONOMİ HABERLERİ  | 15.05.2020 12:30 | Son Güncelleme

KPSS 2020/7 Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı başvuru kılavuzu yayımlandı. Böylece başvuru şartları, yerleştirmeler ile ilgili detaylar belli oldu. Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı başvuru şartları nedir, AİS girişi ile nasıl başvuru yapılacak, yerleştirmeler nasıl yapılacak merak edenler için işte Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı başvuru kılavuzu...

Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı başvuru şartları belli oldu! AİS girişi ile nasıl başvuru yapılır? İşte başvuru kılavuzu!

Tarım ve Orman Bakanlığı 2 bin 153 adet personel alımı yapılacak. Başvurular KPSS 2020/7 başlığı ile ÖSYM üzerinden alınacak. Kamuda iş arayanlar için önemli bir iş fırsatı olan bu personel alımı için başvuru kılavuzu da yayımlandı. İşte Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı başvuru şartları, AİS girişi ile başvuru detayları...

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

Başvuracak adayların aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir.

İlan edilen pozisyonlara yerleştirilmek üzere tercih yapanların, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesindeki, aynı Kanunun 48 inci maddesinin (A) fıkrasının 1,4,5,6 ve 7’nci bentlerindeki ve 6/6/1978 tarihli 5 ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 1 inci maddesindeki şartları da taşımaları gerekmektedir.* Bulgaristan'dan Türkiye'ye mecburi göç eden Türk soyundan olanlarda bu şartın aranmıyacağı 27/6/1989 tarihli ve 375 sayılı KHK’nin geçici 5 inci maddesi ile hükme bağlanmıştır

2-Sosyal Güvenlik Kurumundan emekli aylığı alanlar ile 65 yaşını doldurmuş olanlar, göreve başlatılmayacaktır.

3-Başvurma genel ve özel şartlarına ve yerleştirildiği pozisyonun niteliklerine sahip olmayan, aranan nitelik ve şartları taşıdığı halde istenen belgeleri süresi içerisinde getiremeyen adaylar göreve başlatılmayacaktır.

Yukarıdaki şartları taşıyan adayların, başvuru kılavuzlarında pozisyonların karşısındaki başvuru şartları bölümünde aranılan şartların tamamını taşımaları gerekmektedir. Bu şartlarla birlikte unvanlar itibarıyla aşağıdaki şartların taşınması gerektiğinden, sözleşme yapılacak pozisyonlarla ilgili aşağıdaki taşımayanların atamaları mümkün bulunmamaktadır.

Sözleşmeli olarak istihdam edileceklerde aranılacak genel şartlara ilave olarak; Mühendis, Veteriner Hekim, Tekniker, Teknisyen ve Veteriner Sağlık Teknikeri pozisyonlarına atanacak şartları haiz olmak. Bunlardan hangi bölüm mezunlarının alınacağı ve hangi şartları taşıması gerektiği kılavuzda pozisyonların karşısında yer almaktadır.

a) Sağlık bakımından Mühendis, Veteriner Hekim, Tekniker, Teknisyen ve Veteriner Sağlık Teknikeri olarak çalışmasına engel hali bulunmamak.

b) KPSS’ye girmiş ve (2018-KPSS Lisans, 2018-KPSS Ortaöğretim ve 2018-KPSS Ön Lisans) sonuçlarına göre ortaöğretim mezunları için KPSSP94, ön lisans mezunları için KPSSP93 ve lisans mezunları için KPSSP3 puanı türünden en az 50 puan almış olmak.

c) Ortaöğretim mezunları için, ilgili okulların bölümlerinden mezun olmak.2.2.2. Sözleşmeli personel olarak istihdam edilecek Mühendis, Veteriner Hekim, Tekniker, Teknisyen ve Veteriner Sağlık Teknikeri pozisyonlarının karşısında yer alan bölümlerden mezun olmak.

BAŞVURU KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

Alınacak personelin türüne göre başvuru şartlarını ise yukarıdaki bağlantı ile erişebileceğiniz başvuru kılavuzunda bulabilirsiniz.

AİS GİRİŞİ İLE BAŞVURU NASIL YAPILIR?

2020 KPSS/7 Tarım ve Orman Bakanlığı başvuruları ÖSYM’nin AİS yani aday işlemleri sistemi üzerinden yapılacak.

Başvuru için tıklayınız

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