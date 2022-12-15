Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı başvuruları ne zaman? İş arayanlar dikkat: 2022 Tarım ve Orman Bakanlığı'na 1200 personel alınacak!

Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı başvuru tarihi, Bakan Kirişci'nin açıklamasının ardından merak konusu oldu. Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı başvurularına ilişkin merak edilen diğer konular da branş dağılımı ve başvuru şartları oldu. İşte Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı başvuruları ile ilgili merak edilenler...

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı başvuruları konusunda açıklamada bulunuldu.

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci taşra teşkilatı birimlerinde istihdam edilmek üzere çeşitli branşlarda 1200 sözleşmeli personel alımı yapılacağını belirtti.

Bakan kirişçi açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Bakanlığımızın taşra teşkilatı birimlerinde görev yapmak üzere 2022 yılı içerisinde çeşitli branşlarda 1200 Sözleşmeli Personel alımı yapacağız.Allah devletimize, milletimize hayırlı hizmetler nasip etsin. İnsan kaynağımızı 2023 yılında ad güçlendirmeye devam edeceğiz. Hayırlı, uğurlu olsun"

Tarım ve Orman Bakanlığı 1200 sözleşmeli personel alımı başvuru tarihleri henüz belli olmadı.

Konuya ilişkin ayrıntılar belli oldukça haberimiz eş zamanlı olarak güncellenecektir.

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı başvuru şartlarının, sürecin başlayacağı tarih ile birlikte duyurulması bekleniyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımına ilişkin başvuru kılavuzunu önümüzdeki günlerde yayımlaması bekleniyor.

