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Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı başvurusu nasıl yapılır? 1200 personel alınacak! İşte KPSS-2022/13 tercih kılavuzu

19.12.2022 09:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı başvuruları tüm hızıyla devam ediyor. Tarım ve Orman Bakanlığınca, taşra teşkilatında görevlendirilmek üzere, 1200 sözleşmeli personel alınacak. Adaylar başvurularını ÖSYM tarafından yayımlanan KPSS-2022/13 tercih kılavuzuna göre tamamlıyorlar. KPSS-2022/13 tercihleri 16 Aralık’ta başladı ve 20 Aralık’a kadar devam edecek. Peki, Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı başvurusu nasıl yapılır?

Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı başvurusu nasıl yapılır? 1200 personel alınacak! İşte KPSS-2022/13 tercih kılavuzu

KPSS-2022/13 tercih kılavuzunun yayımlanmasının ardından Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı başvuruları başladı. Tarım ve Orman Bakanlığı 1200 sözleşmeli personel alımı başvuruları yarın sona erecek. Adayların işlemlerini ÖSYM üzerinden tamamlamaları gerekiyor. İşte Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı başvuruları ile ilgili detaylar

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Tarım ve Orman Bakanlığının sözleşmeli personel pozisyonlarına, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi kapsamında istihdam edilmek üzere ÖSYM tarafından yerleştirme yapılacaktır. Adaylar, KPSS-2022/13 Tercih Kılavuzuna aşağıdaki bağlantıdan erişebilecektir.
Adaylar tercihlerini, 16-20 Aralık 2022 tarihleri arasında yapabilecektir. Tercih işlemleri, 16 Aralık 2022 tarihinde saat 10.00'da başladı ve 20 Aralık 2022 tarihinde saat 23.59'da sona erecektir.
Tercih işlemleri, Ek’te yer alan KPSS-2022/13 Tercih Kılavuzu kurallarına göre ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapılacaktır. Adayların tercih işlemleri için kılavuzu dikkatlice incelemeleri gerekmektedir.
TERCİH KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

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HANGİ POZİSYONLARA ALIM YAPILACAK?

Alınacak sözleşmeli personelin unvan ve sayıları şöyle:
304 büro personeli
267 koruma ve güvenlik görevlisi
201 temizlik görevlisi
167 ziraat mühendisi
107 veteriner hekim
68 şoför
48 orman muhafaza memuru
14 gıda mühendisi
7 harita mühendisi
7 avukat
4 su ürünleri mühendisi
3 kimyager
1'er balıkçılık teknolojisi mühendisi, ziraat teknisyeni ve sağlık teknikeri.

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