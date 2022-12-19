Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı başvurusu nasıl yapılır? 1200 personel alınacak! İşte KPSS-2022/13 tercih kılavuzu

KPSS-2022/13 tercih kılavuzunun yayımlanmasının ardından Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı başvuruları başladı. Tarım ve Orman Bakanlığı 1200 sözleşmeli personel alımı başvuruları yarın sona erecek. Adayların işlemlerini ÖSYM üzerinden tamamlamaları gerekiyor. İşte Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı başvuruları ile ilgili detaylar

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Tarım ve Orman Bakanlığının sözleşmeli personel pozisyonlarına, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi kapsamında istihdam edilmek üzere ÖSYM tarafından yerleştirme yapılacaktır. Adaylar, KPSS-2022/13 Tercih Kılavuzuna aşağıdaki bağlantıdan erişebilecektir.

Adaylar tercihlerini, 16-20 Aralık 2022 tarihleri arasında yapabilecektir. Tercih işlemleri, 16 Aralık 2022 tarihinde saat 10.00'da başladı ve 20 Aralık 2022 tarihinde saat 23.59'da sona erecektir.

Tercih işlemleri, Ek’te yer alan KPSS-2022/13 Tercih Kılavuzu kurallarına göre ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapılacaktır. Adayların tercih işlemleri için kılavuzu dikkatlice incelemeleri gerekmektedir.

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HANGİ POZİSYONLARA ALIM YAPILACAK?

Alınacak sözleşmeli personelin unvan ve sayıları şöyle:

304 büro personeli

267 koruma ve güvenlik görevlisi

201 temizlik görevlisi

167 ziraat mühendisi

107 veteriner hekim

68 şoför

48 orman muhafaza memuru

14 gıda mühendisi

7 harita mühendisi

7 avukat

4 su ürünleri mühendisi

3 kimyager

1'er balıkçılık teknolojisi mühendisi, ziraat teknisyeni ve sağlık teknikeri.

