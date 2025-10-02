Tarım ve Orman Bakanlığı yeni Şeker Pancarı alım fiyatını açıkladı

Tarım ve Orman Bakanlığı, 2025-2026 üretim sezonu için şeker pancarı alım fiyatını duyurdu. Yeni fiyat, kota tamamlama primiyle birlikte ton başına olarak belirlendi.

YENİ ALIM FİYATI BELLİ OLDU

TÜRKŞEKER, 2025-2026 üretim yılı için şeker pancarı alım fiyatını güncelledi. Kota tamamlama primi dahil olmak üzere şeker pancarı alım fiyatı ton başına 3.100 TL olarak belirlendi.

"ÜRETİCİLERE VE SEKTÖRE HAYIRLI OLSUN"

Yapılan fiyat güncellemesinin, şeker pancarı üreticilerine ve sektöre katkı sağlaması bekleniyor. Tarım ve Orman Bakanlığı, yeni fiyatın üreticiler için motivasyon kaynağı olacağına inanarak, "Yeni fiyatın üreticilerimize ve sektörümüze hayırlı olmasını diliyoruz" açıklamasında bulundu.