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Tarım ve Orman Bakanlığından 10 bin ton limon ihracatına izin

EKONOMİ HABERLERİ  | 15.05.2020 09:49 | Son Güncelleme

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 10 bin ton limon ihracatına izin verildiğini bildirdi.

Tarım ve Orman Bakanlığından 10 bin ton limon ihracatına izin

Bakan Pakdemirli, konuya ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımız ve bölge milletvekillerimizle yaptığımız istişareler sonucu 10.000 ton limon ihracatının yeniden yapılacağını müjdelemek isterim. Bu konuda kimse kendine paye çıkarmasın. Planlamamızı ihtiyaca göre yaptık. Her zaman olduğu gibi üreticilerimizin ve tüketicilerin yanındayız."

Ticaret Bakanlığının, 7 Nisan'da Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğiyle limon ihracatı 31 Ağustos 2020'ye kadar Tarım ve Orman Bakanlığının ön iznine bağlanmıştı.

KAYNAK:AA

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