Tarımda 'hümik asitli' yerli gübre hamlesi

Sağlıklı gıdaya uygun fiyatla ulaşmanın vatandaşın en temel haklarından biri olduğunu belirten Poyraz, "Türkiye olarak belli açmazlarımız var. Gıda üretiminde tarımsal girdilerin önemli bir kısmını maalesef ithal etmek zorundayız. Bir taraftan da bu ürünleri üretme mecburiyetimiz var. Tüketicilerimize de bunları en makul fiyattan ulaştırmalıyız. Bunun için verimlilik artışı gündeme geliyor. Bu anlaşma Türk tarımı açısından tarihi özellik taşıyor. Zaman içinde bu anlaşmanın Türkiye ekonomisi ve tarımı açısından çok önemli olduğu anlaşılacak." diye konuştu.

Başbayilik Anlaşması'na göre GÜBRETAŞ, TKİ'nin hümik ve fulvik asit içeren doğal organik toprak düzenleyicisi ürünü TKİ-HÜMAS'ın pazarlama, satış ve dağıtımı konusunda 2025 yılına kadar tek yetkili ve başbayisi olacak. TKİ'nin Ilgın tesislerinde üretilen 160 bin litrelik söz konusu ürün de öncelikle GÜBRETAŞ tarafından çiftçilerin kullanımına sunulacak. İki kurum, ortak Ar-Ge çalışmaları da gerçekleştirecek.

Türkiye'de toprak yapısının çok verimli olmadığına dikkati çeken Poyraz, TKİ'nin 10 yılı aşkın zamandır Ar-Ge'sini yürüttüğü bu çalışmanın tarımda verimlilik problemine çözüm getirecek adımlardan biri olduğunu bildirdi.

Fahrettin Poyraz, şöyle konuştu:

"Bu bize ait yerli bir çalışma. Neresinden bakarsanız bakın, nereden değerlendirirseniz değerlendirin, her yönüyle ülkemiz açısından faydalı bir iş. Zaman içinde, yaygınlaştıkça bunun önemini hem çiftçi hem üretici ve tüketici tarafından fiyatlara ve maliyetlere yansıması şeklinde hep birlikte göreceğiz ve hissedeceğiz."

Hem kaynaktan hem maliyetten tasarruf

GÜBRETAŞ Genel Müdürü İbrahim Yumaklı da iki kurum arasında imzalanan Başbayilik Sözleşmesi'nin 2025 yılına kadar süreceği bilgisini verdi.

Ülke topraklarının organik madde yönünden fakir olduğunu vurgulayan Yumaklı, "Toprak kalitesini artırmak için hümik asidin çok önemli bir yeri var, çalışmalarda bu verimliliği gördük. Sadece yurt içi değil, yurt dışına katma değerli ürün ihracı için de çalışacağız. 1 litrelik hümik asit 8 tonluk hayvan atığına eş değer bir ürün. Bu şekilde hem kaynaktan tasarruf sağlanacak hem maliyet düşecek." değerlendirmesinde bulundu.