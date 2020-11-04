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Tarımsal destek başvuru formu... 2020 - 2021 Çiftçiye mazot ve gübre desteği parası nasıl alınır? İşte başvuru!

EKONOMİ HABERLERİ  | 04.11.2020 14:03 | Son Güncelleme

Tarımsal destek kapsamında çiftçilere verilen mazot ve gübre desteğine başvuru yapmak isteyen çiftçiler 2021 yılında alacakları gübre parası ve mazot parasının ne kadar olacağını araştırıyor. 2020 yılında mazot desteği parası verilmişti. Şimdi 2021 yılı mazot desteği parası nasıl alınır araştırılıyor. İşte tarımsal destek başvuru şartları...

Tarımsal destek başvuru formu... 2020 - 2021 Çiftçiye mazot ve gübre desteği parası nasıl alınır? İşte başvuru!

Tarımsal destek kapsamında çiftçilere verilen mazot ve gübre desteğine başvuru yapmak isteyen çiftçiler 2021 yılında alacakları gübre parası ve mazot parasının ne kadar olacağını araştırıyor. 2020 yılında mazot desteği parası verilmişti. Şimdi 2021 yılı mazot desteği parası nasıl alınır araştırılıyor. İşte tarımsal destek başvuru şartları...

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yapılan mazot ve gübre desteği çiftçiler tarafından dört gözle beklenen destekler arasında. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin açıkladığı bilgiye göre üreticilere toplam 1 milyar 987 milyon 581 bin lira destek ödemesi yapıldı. Tarımsal destekleme konusu ne olursa başvuruda bulunmak için; Çiftçi Kayıt Sistemi'ne kayıt olmak gerekiyor. Şayet kaydınız var ise, mazot ve gübre desteklemesi almak istediğinizi belirten bir dilekçe yazmalı ve bu dilekçeyi Tarım İl veya İlçe Müdürlükleri'ne teslim etmeniz gerekiyor. Ancak ÇKS Kaydınız yoksa sisteme kayıt olmalısınız.

TARIMSAL DESTEK BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Dilekçeyi müdürlüğe teslim ettikten sonra bir süre beklemeniz gerekiyor. Yapılacak olan incelemelerden sonra şayet başvurunuz onaylanırsa destekleme ödemesi almaya hak kazanıyorsunuz. Daha sonra banka hesaplarına destekleme tutarı aktarılıyor. Mazot desteklemeleri ise güncel mazot fiyatının %50'si tutarında oluyor. Verilen desteklemeler ile birlikte çiftçinin aktif bir şekilde tarımsal faaliyetlere devam etmesi sağlanıyor.

Tarımsal destekleme alabilmek için bazı şartları taşımanız gerekiyor. Bu şartlar;

  • Çiftçi kayıt sistemine kayıt olunmalıdır.

  • Bakanlık tarafından belirlenen tarihte dilekçe ile başvurmak gerekmektedir.

  • Gübre desteği başvurusu yapabilmek için en az 1 dekar alana sahip olunması gerekmektedir.

  • 50 dekardan fazla araziye sahip olanların toprak analizi yaptırmaları gerekmektedir.

  • Toprak analizi yaptırmayan çiftçilerimiz sadece mazot desteği alabilecek ve gübre desteklerinden yararlanamayacaktır.

  • Bunu bir örnek ile anlatalım. Örneğin 132 dekar araziye sahipsiniz. Bu alan için üç toprak analizi yaptırmanız gerekiyor. Çünkü her 50 dekar için 1 analiz şartı var. Şayet iki adet analiz yaptırır ve kalan 32 dekar için analiz yaptırmazsanız sadece 100 dekar için gübre desteği alırsınız. 32 dekar için sadece mazot desteği alınabilir.

  • Destekleme kapsamında mazotun 100 TL' lik mazotun 50 TL' si devlet tarafından karşılanacak.

  • Ektiğiniz ürünün coğrafi koşullara uygunluğunun tespit edilmesi gerekiyor.

MAZOT GÜBRE DESTEĞİ NE KADAR?

Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) dahil olan çiftçilere bu mazot gübre desteklerini merakla bekliyordu. 2019 yılında Türkiye Tarım Havzaları Üretim ve Destekleme Modeli kapsamında buğday, arpa, çavdar, yulaf ve tritikale için dekar başına 19 lirası mazot, 8 lirası gübre olmak üzere 27 lira destek sağlandı.

"2019 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Cumhurbaşkanlığı Kararı", Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, ÇKS'ye dahil çiftçilere Türkiye Tarım Havzaları Üretim ve Destekleme Modeli kapsamında, dekar başına olmak üzere, buğday, arpa, çavdar, yulaf ve tritikale için 19 lirası mazot, 8 lirası gübre olmak üzere toplam 27 lira, çeltik, kütlü pamuk için 62 lirası mazot, 4 lirası gübre olmak üzere 66 lira, nohut, kuru fasulye, mercimek için 22 lirası mazot, 4 lirası gübre olmak üzere toplam 26 lira, patates için 27 lirası mazot, 4 lirası gübre olmak üzere 31 lira, yağlık ayçiçeği, soya için 26 lirası mazot, 4 lirası gübre olmak üzere 30 lira, dane mısır için 25 lirası mazot, 4 lirası gübre olmak üzere 29 lira, kuru soğan, kanola, aspir, yaş çay, fındık, yem bitkileri için 17 lirası mazot, 4 lirası gübre olmak üzere 21 lira, zeytin ve diğer ürünler için 15 lirası mazot, 4 lirası gübre olmak üzere 19 lira destek verilecek. Nadas için de dekar başına 8 liralık mazot desteği sağlanacak.

Toprak analizi desteği olarak asgari 50 dekar ve üzeri tarım arazilerinde, her 50 dekar araziye kadar analiz başına yetkili toprak analiz laboratuvarlarına 40 lira destek olunacak.

Organik tarım için kategorilerine göre dekar başına 5 ile 70 lira destek ödemesi yapılacak.

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