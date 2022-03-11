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Tarımsal destek ödemeleri! Bakan Kirişci duyurdu: "Hesaplara aktarmaya başlıyoruz"

11.03.2022 19:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çiftçilerin merakla beklediği tarımsal destek ödemeleri ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, 58 milyon 899 bin 579 liralık tarımsal destekleme ödemelerinin çiftçilerin hesaplarına aktarılmaya başlandığını açıkladı.

Tarımsal destek ödemeleri! Bakan Kirişci duyurdu: "Hesaplara aktarmaya başlıyoruz"

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, tarımsal destekleme ödemelerini çiftçilerin hesaplarına aktarmaya başladıklarını duyurdu.

Bakan Kirişci, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:

"58 milyon 899 bin 579 liralık tarımsal destekleme ödemelerini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarmaya başlıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun. 'Hastalıktan Ari İşletme Desteği' 33 milyon 13 bin 500 TL, 'Lisanslı Depoculuk Desteği' 23 milyon 380 bin 885 TL 'Kırsal Kalkınma Desteği 2 milyon 505 bin 194 TL." (DHA)

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