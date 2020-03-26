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Tarımsal destek ödemeleri yarın yapılacak

EKONOMİ HABERLERİ  | 26.03.2020 12:08 | Son Güncelleme

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, “Toplam 1 milyar 881 milyon 426 bin TL’lik destek ödemeleri 27 Mart Cuma günü saat 18.00’den sonra üreticilerimizin hesaplarına yatırılmaya başlanacak” dedi.

Tarımsal destek ödemeleri yarın yapılacak

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, mazot-gübre, anaç koyun ve keçi, hububat-baklagil, dane mısır, hayvan hastalık tazminatı ve tiftik keçilerine ilave desteklerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Pakdemirli, “Toplam 1 milyar 881 milyon 426 bin TL’lik destek ödemeleri 27 Mart Cuma günü (yarın) saat 18.00’den sonra üreticilerimizin hesaplarına yatırılmaya başlanacak.

Üreticilerin TCKN son hanelerine göre yatırılacak destek miktarları mazot-gübre desteği için 20 ilde 553 bin 326 üreticimize 1,145 milyar TL, anaç koyun-keçi üretimi için 80 ilde 196 bin 116 yetiştiricimize 580 milyon TL, hububat-baklagil desteği kapsamında 14 ilde 35 bin 34 üreticimize 120 milyon TL, dane mısır desteği kapsamında 6 ilde 9 bin 485 üreticimize 20 milyon TL, hayvan hastalık tazminatı kapsamında 68 ilde 686 yetiştiricimize 16,2 milyon TL, tiftik keçilerine ilave destek için 3 ilde 131 yetiştiricimize 226 bin TL şeklindedir. Tüm üreticilerimize hayırlı olsun” dedi.

KAYNAK:İHA

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Anahtar Kelimeler:
tarımsal destek, ödeme,

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