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Tarımsal destek ödemesi ne zaman yatacak? Tarımsal destek ödemeleri ne kadar? Bakan Vahit Kirişçi duyurdu!

14.10.2022 19:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tarımsal destek ödemeleri müjdesi duyuruldu. Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci milyonlarca çiftçiyi ilgilendiren tarımsal destek ödemeleri hakkında bir paylaşımda bulundu. Bu gelişmenin ardından tarımsal destek ödemelerinin detayları arama motorlarında sorgulanmaya başladı. Peki, Tarımsal destek ödemesi ne zaman yatacak? Tarımsal destek ödemeleri ne kadar? Bakan Vahit Kirişçi duyurdu...

Tarımsal destek ödemesi ne zaman yatacak? Tarımsal destek ödemeleri ne kadar? Bakan Vahit Kirişçi duyurdu!

Tarımsal destek ödeme tarihi ve miktarı gibi detaylar çiftçi vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci Twitter hesabında müjdeli haberi paylaştı. Kirişçi yaptığı paylaşımın altına 'Hayırlı ve bereketli olsun' yazarak duyurdu. İşte tarımsal destek ödemeleri hakkında merak edilenler ve yanıtları...

TARIMSAL DESTEK ÖDEMELERİ BUGÜN BAŞLADI!

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci yaptığı paylaşıma tarımsal destek ödemelerinin bugünden itibaren hesaplara yatırılacağını duyurdu. İşte o paylaşımı;

TARIMSAL DESTEK ÖDEMESİ NE KADAR?

Yapılan paylaşıma göre, Toprak Mahsulleri Ofisi alım prim desteği kapsamında 479 milyon 722 bin 258 lira, sertifikalı tohum üretim desteği kapsamında 6 milyon 72 bin 970 lira, sertifikalı tohum kullanım desteği kapsamında 12 milyon 995 bin 607 lira ve uzman eller projesi desteği kapsamında 2 milyon 482 bin 250 lira ödeme yapılacak..

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Anahtar Kelimeler:
tarım destekleri tarım ve orman bakanı
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