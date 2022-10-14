Tarımsal destek ödemesi ne zaman yatacak? Tarımsal destek ödemeleri ne kadar? Bakan Vahit Kirişçi duyurdu!

Tarımsal destek ödeme tarihi ve miktarı gibi detaylar çiftçi vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci Twitter hesabında müjdeli haberi paylaştı. Kirişçi yaptığı paylaşımın altına 'Hayırlı ve bereketli olsun' yazarak duyurdu. İşte tarımsal destek ödemeleri hakkında merak edilenler ve yanıtları...

TARIMSAL DESTEK ÖDEMELERİ BUGÜN BAŞLADI!

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci yaptığı paylaşıma tarımsal destek ödemelerinin bugünden itibaren hesaplara yatırılacağını duyurdu. İşte o paylaşımı;

501 milyon 273 bin 85 TL’lik tarımsal destekleme ödemelerini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz.



Hayırlı ve bereketli olsun.#SenÜretYeter pic.twitter.com/ABe4vIgmnT — Prof.Dr.Vahit Kirişci (@VahitKirisci) October 14, 2022

TARIMSAL DESTEK ÖDEMESİ NE KADAR?

Yapılan paylaşıma göre, Toprak Mahsulleri Ofisi alım prim desteği kapsamında 479 milyon 722 bin 258 lira, sertifikalı tohum üretim desteği kapsamında 6 milyon 72 bin 970 lira, sertifikalı tohum kullanım desteği kapsamında 12 milyon 995 bin 607 lira ve uzman eller projesi desteği kapsamında 2 milyon 482 bin 250 lira ödeme yapılacak..

