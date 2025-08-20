FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Tarımsal girdi fiyat endeksi haziranda yıllık yüzde 33,88, aylık yüzde 2,52 arttı

Tarımsal girdi fiyat endeksi (Tarım-GFE), haziranda yıllık bazda yüzde 33,88, aylık bazda yüzde 2,52 artış gösterdi.

Tarımsal girdi fiyat endeksi haziranda yıllık yüzde 33,88, aylık yüzde 2,52 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), haziran ayına ilişkin Tarım-GFE verilerini açıkladı.

Buna göre, endeks haziranda bir önceki aya kıyasla yüzde 2,52, geçen yılın aralık ayına göre yüzde 17,88, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 33,88 ve 12 aylık ortalamalara kıyasla yüzde 32,27 yükseldi.

Ana gruplarda bir önceki aya göre tarımda kullanılan mal ve hizmetler endeksinde yüzde 2,79, tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmetler endeksinde yüzde 0,95 artış gerçekleşti. Geçen yılın aynı ayına göre tarımda kullanılan mal ve hizmetler endeksinde yüzde 33,92, tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmetler endeksinde yüzde 33,61 yükseliş görüldü.

ALT GRUPLAR

Yıllık Tarım-GFE'ye göre 5 alt grup daha düşük, 6 alt grup daha yüksek değişim gösterdi.

Haziranda yıllık bazda artışın az olduğu alt gruplar yüzde 17,91 ile tarımsal ilaçlar, yüzde 19,52 ile bina bakım masrafları oldu. Yıllık artışın yüksek olduğu alt gruplar ise yüzde 61,77 ile veteriner harcamaları, yüzde 40,98 ile gübre ve toprak geliştiriciler olarak kayıtlara geçti.

Aylık Tarım-GFE'ye göre 8 alt grup daha düşük ve 3 alt grup daha yüksek değişim sergiledi.

Haziranda bir önceki aya göre, artışın düşük olduğu alt gruplar yüzde 0,94 ile binalar, yüzde 0,95 ile malzemeler oldu. Buna karşılık, aylık artışın yüksek olduğu alt gruplar yüzde 6,05 ile gübre ve toprak geliştiriciler, yüzde 4,48 ile enerji ve sağlayıcılar olarak hesaplandı. (AA)Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
SON DAKİKA | İstanbul'da okul servislerine yüzde 50, pesonel servislerine yüzde 100 zam talebiSON DAKİKA | İstanbul'da okul servislerine yüzde 50, pesonel servislerine yüzde 100 zam talebi
Günlük elektrik üretim ve tüketim verileriGünlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Anahtar Kelimeler:
tarım tüik
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Eşi ve çocuklarını sıkıştırınca...

Eşi ve çocuklarını sıkıştırınca...

3 kat ceza, haciz... Yeni uygulama başlıyor! Bakan Şimşek 'Bu tarihten sonra devrede olacak' diyerek açıkladı

3 kat ceza, haciz... Yeni uygulama başlıyor! Bakan Şimşek 'Bu tarihten sonra devrede olacak' diyerek açıkladı

Yine aynı kabusu yaşadılar 'Deprem Ağı' uygulamasından yanlış alarm: Vatandaşlar tepki gösterdi

Yine aynı kabusu yaşadılar 'Deprem Ağı' uygulamasından yanlış alarm: Vatandaşlar tepki gösterdi

Memur zammında kritik gelişme! Anlaşma sağlanamadı, Memur-Sen zam teklifini Hakem Kurulu'na götürüyor

Memur zammında kritik gelişme! Anlaşma sağlanamadı, Memur-Sen zam teklifini Hakem Kurulu'na götürüyor

'Taban aylığa 5 bin TL' Teklif sonrası memur için zam ihtimalini verdi

'Taban aylığa 5 bin TL' Teklif sonrası memur için zam ihtimalini verdi

İleri üretim tarihi basılmış... Bakanlık harekete geçti! Süt, tereyağı, peynir, labne, hepsi var

İleri üretim tarihi basılmış... Bakanlık harekete geçti! Süt, tereyağı, peynir, labne, hepsi var

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.